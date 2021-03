Stefan Kramer lo hizo otra vez, ya que compartió una nueva imitación.

Esta oportunidad imitó al periodista Rodrigo Sepúlveda así que el comediante quiso hacerlo junto a una reflexión .

Esto, ya que esta semana el profesional fiel a su estilo durante el noticiero hizo referencia a la cuarentena decretada en toda la región Metropolitana.

“Es tan fácil decir ‘bien, vámonos a cuarentena’. Ok, todos nos vamos a una cuarentena, ¿pero quién me alimenta? ¿Quién me paga mis gastos? ¿Por qué no somos capaces nosotros hoy como país de entregarle a todas las familias vulnerables, a todas las familias de clase media, un monto mensual?“, dijo Sepúlveda en la oportunidad.

Esta es la reflexión que hizo el periodista:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Sepúlveda Lara (@rodrigosepulvedalara)

“¿Saben? Quiero decir algo. Sí, quiero decir algo, ¿por qué no? Quiero decir algo, ¿y saben qué quiero decir? Casi todo Chile en cuarentena, ok“, comenzó la personificación el comediante.

Además en le video de Kramer se hace alusión a temas contingentes, como la polémica entre la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, y el ministro de Salud, Enrique Paris.

Como era de esperar esta imitación sacó risas en redes sociales y también fue replicada por el periodista en sus historias de Instagram.

Diciendo que era un honor ser parte del repertorio de Stefan Kramer ¡Que buena onda Rodrigo!

Aquí te dejamos el video de Karmer: