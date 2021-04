Pamela Jiles protagonizó tenso momento con animadores de Bienvenidos

Este martes la diputada Pamela Jiles fue entrevistada en el programa Bienvenidos.

Pero durante el enlace se vivió un tenso momento entre ella y lo conductores del matinal de Canal 13.

Jiles fue entrevistada para comentar ciertos temas como el tercer retiro del 10% de las AFP y el requerimiento de Sebastián Piñera en el Tribunal Constitucional.

En directo desde el Congreso, ella comenzó diciendo que “es importante que la opinión pública sepa que la abuela y su ejército de nietos tiene a la clase política bailando a nuestra música y tenemos al Presidente Piñera en el suelo, chapoteando en el barro”.

“Al comienzo de la semana pasada le renunciaron dos ministros de Estado: Karla Rubilar y Rodrigo Delgado, por la decisión de llevar mi proyecto del tercer retiro al TC. El gobierno está dividido internamente. Parte de la verdad la conoceremos ahora, cuando el TC falle contra el recurso de Piñera (…) A mí me encantaría que Karla Rubilar renunciara, porque quedaría muy bien posicionada como candidata presidencial de su sector”, añadió.

Fue ahí cuando Amaro Gómez-Pablos la interrumpió para consultarle si su intención es ayudar a la gente o derribar el sistema de AFP.

PREGUNTAS «PELOTUDAS»

“Preguntas pelotudas, por favor Amaro, no quiero. Mi intención con estos retiros son salvar a la gente del hambre. No sólo el desgobierno, sino que la miserable clase política completa, salieron en fila a rechazar este tercer retiro, diciendo que era un cajero automático. Yo soy política, pero no soy miserable. Hoy todos se están subiendo al carro de la victoria, incluso los que rechazaron los retiros”, contestó, elevando el tono.

Ante esto Sergio Lagos le consultó que, si ocurriera la eventual destitución de Piñera, “¿hay alguien en esta clase política ‘miserable’ que pueda tomar las riendas del país?”.

La parlamentaria replicó “qué pregunta más tonta, pero la abuela tiene el derecho de responder lo que a ella le plazca”, pidiendo sacar al animador y músico de la conversación.

“Ustedes se dedican a humillar a quienes se les ocurre y cuando les sale alguien que les responde hacen esta inmadurez, ese infantilismo. Yo los he tratado como se lo merecen, el respeto se gana minuto a minuto”, acusó.

Luego la parlamentaria cerró adelantando que “si asumo la presidencia de Chile, le devolveré a los trabajadores, no las AFP, los fondos que debió entregarle el Estado en esta crisis y no les entregó”.

Luego de terminar el móvil y dejar a todos descolocados, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida sólo atinó a decir que “esto pasa cuando el personaje se come a la persona”.

Revisa acá el momento: