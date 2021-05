¿Qué anda haciendo Ryan Reynolds ahora? te lo contamos, por Festigame.

Hace unas semanas se estrenó la esperada película de Mortal Kombat, y fue a partir de esto, que los fans comenzaron a especular en relación a los nombres para el actor que debería interpretar al personaje de Johnny Cage en una posible secuela de la cinta.

Entre tantas y distintas especulaciones, el nombre del increíble Ryan Reynolds, salió al baile y el mismo actor se autoproclamó como una opción. Este anuncio estuvo enmarcado en la promoción de las propias marcas del actor, esto lo hizo a través de Twitter con una imagen donde aparece caracterizando al conocido luchador.

El resultado es el siguiente mensaje del actor, que mezcla todo en una sola gran licuadora.

What do I do with casting rumors and wireless competitors upset that @usnews just named @Mintmobile 2021’s best cell phone plan? Finish ‘em!! pic.twitter.com/RlAVA8iAzq — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 28, 2021

“¿Qué hago con los rumores de casting y los competidores inalámbricos que se molestan con que Us News haya recién nombrado a Mint Mobile como mejor plan de telefonía celular de 2021? ¡¡Termine con ellos !!”, escribió Ryan Reynolds con una imagen que mezcla todos los temas en uno, muy a su estilo.

El tweet de Ryan Reynolds ya tiene más de 22 mil » me gusta», y fueron cientos los comentarios de los fanáticos del actor quienes ya no se pueden sacar la idea de que Reynolds esté en la secuela de Mortal Kombat. Algunos otros talentosos, aprovecharon de mezclar de otras formas al actor con el personaje en buenísimos, o mejor dicho chistosos, «fanarts».

I made one🤣 not the best photoshop but I tried😭 pic.twitter.com/Sl5NGKnzKG — Ryan Reynolds fan❤️ (@ilyryanreynolds) April 29, 2021