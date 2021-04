El sexo es un tema re importante y es tan amplio que a diario podemos ver estudios sobre este.

Está claro además que todas las parejas sienten placer de distintas formas y bueno , cada persona lo vive de forma diferente.

Pero ojo que hay algo que siempre sale a colación cuando de relaciones sexuales se habla. Estos son los gemidos.

Para muchos estos son parte fundamental de la comunicación sexual, la cual enriquece muchísimo la vida íntima de la pareja.

Y ellos no discriminan en género, claro que no, ya que tanto ellas como ellos emiten sonidos durante el sexo, los cuales tienen que ver directamente con el placer, ya sea de forma consciente o no.

Además hay una cosa que es cierta, los gemidos tienen muchos beneficios para la relación sexual , pero tienen además sus pro y sus contras.

LOS BENEFICIOS DE LOS GEMIDOS EN EL SEXO

Diversas investigaciones señalan que aquellos que gimen durante el sexo tienden a tener más satisfacción que los que lo hacen en silencio.

Los gemidos son una guía para hombres y mujeres, para saber qué acciones excitan más al compañero en la cama.

Los gemidos son un estímulo que puede inducir un orgasmo.

Gemir o gritar durante el sexo facilita la respiración en el acto.

Puede beneficiar también la sincronización del orgasmo femenino y masculino.

La pareja se siente más segura de su atractivo y desempeño sexual.

Los gritos y expresiones durante el sexo sirven para motivar la excitación e, incluso, provocar orgasmos más placenteros.

Los gemidos pueden incrementar la autoestima de ambos componentes de la pareja y, en muchos casos, sirven para acelerar la eyaculación masculina.

Estimular el sentido del oído contribuye también a perder inhibiciones.

Gemir supera al sexo silencioso de una manera mucho más satisfactoria. Además, estimula nuevas fantasías y ayuda a dejarse llevar.

A VECES PUEDEN JUGAR EN CONTRA («MATAPASIONES»)

Tal como te comentábamos anteriormente los gemidos en el sexo pueden encender aún más «el fuego» y motivar más el encuentro.

Pero por ejemplo fingir placer a través de ellos claramente es matapasiones para muchos.

Esto porque si hay gritos y gemidos exagerados sólo te harán quedar como una mala actriz o actor y de una corres el riesgo de que a tu pareja se le apague de una la llamita, O al revés también puede pasar que si tu pareja gime de una forma muy llamativa o escandalosa, quizás te desconcentres y chao ganas.

¿Y tu qué opinas? ¿Estás de acuerdo con todos lo beneficios de gemir en el sexo?