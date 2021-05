«Love and Death»: el nuevo proyecto protagonizado por Elizabeth Olsen

Luego de que la actriz Elizabeth Olsen nos entregara una espectacular temporada de «WandaVision», ya está lista para un nuevo desafío. «Love and Death» es la nueva serie que tendrá como protagonista a la actriz, esta vez, en la piel de la asesina Candy Montgomery, mujer que mató a su mejor amiga en 1980 debido a un triángulo amoroso.

La historia de «Love and Death» está ambientada en la pequeña ciudad de Wylie en Texas y está basada en el libro «Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs» de Jim Atkinson y Joe Bob Briggs. De igual forma, la serie de HBO Max también se inspirará en artículos del Texas Monthly.

“Esta es una historia apasionante sobre las frustraciones y los deseos de dos mujeres en un pequeño pueblo que culmina en un terrible acto de violencia”, señaló la directora de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey. Esta nueva serie se hará bajo la producción de Lionsgate Television y girará en torno a los eventos del macabro asesinato: los eventos que llevaron al ataque, las secuelas que dejó el asesinato y como afectó a la comunidad el traumático evento.

¡Ya estamos ansiosos!

Si bien ya vimos a Elizabeth Olsen romperla en el papel de Wanda Maximoff, estamos más que ansiosos por verla en este nuevo personaje. Y es que sin duda Candy Montgomery, ya suena como un personaje sumamente complejo, que además cuenta con una personalidad muy particular.

«Candy es una madre amorosa y ama de casa, una devota asistente a la iglesia y un pilar de la comunidad. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse cuando empezó a sentir algo por Allan, el marido de su buena amiga Betty Gore. Esta pasión provocó que la mujer asesinara brutalmente a su amiga», señaló el medio Cinéfilos.

Y no somos los únicos que ya sabemos que le irá espectacular a la actriz. Fue el mismo presidente de Lionsgate Television Group, Kevin Beggs, quien ya puso todas sus fichas en la actriz. «No podemos imaginar una artista más perfecta para interpretar el papel principal de Candy que Elizabeth Olsen. Su talento, carisma y energía pueden hechizar a un público como ningún otro», expresó.