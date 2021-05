El actor Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron pareja durante el año 2002. Al parecer, el amor entre Jen y Ben fue tras su primer encuentro en el rodaje de «Una relación peligrosa». Si bien la cantante estaba casada entonces, pronto terminó esa relación. Tras confirmar el amor entre Affleck y Jlo, la pareja se hizo conocida bajo el nombre “Beniffer”.

La parejita incluso llegó a comprometerse, sin llegar al altar que habían planeado en 2003. Si bien las cosas no funcionaron entonces, hoy están nuevamente enfrascados en rumores. Y es que tras la reciente ruptura de Jennifer Lopez con Alex Rodríguez todos tienen los ojos en el próximo amor de la cantante y actriz. Si se vieron por ahí con Ben Affleck…¿hubo remember?

Mientras no sepamos lo que hay entre las dos estrellas, te dejamos la lista que publicó Hola! en relación al historial de amor que llevan bajo en brazo tanto Affleck como Jlo.

Jennifer Lopez

David Cruz

David resultó ser nada más ni nada menos que el primer amor de Jennifer Lopez. Y es que la cantante cayó a sus pies tan solo cuando tenía 15 años. Entonces, David estuvo al lado de la artista mientras crecía en la industria y se les veía juntos adonde fuera. Tristemente David Cruz falleció durante 2020 a los 51 años.

Ojani Noa

Durante el mismo año, Jennifer Lopez estaba en otra completamente. Ya que contrajo matrimonio con el actor cubano Ojani Noa en 1997, cuando él tenía 21 años y ella 26. El amor duró re poco y las cosas se complicaron rápidamente, llegando a su divorcio a principios de 1998.

Cris Judd

La cantante se casó con el chiquillo el 2001, pero los problemas no tardaron en llegar al nido de amor y se separaron un año más tarde. Según señaló Judd entonces, salir con Jlo no era nada fácil, ya que exigía demasiado.

Marc Anthony

Los cantantes decidieron casarse en secreto el año 2004 y tras 10 años de matrimonio, se divorciaron. Sin embargo, no perdieron el tiempo y formaron su familia con la llegada de Max y Emme. Los mellizos son los únicos hijos de Jennifer por lo que esta separación fue sumamente dolorosa para ella. Lo bueno es que hoy se llevan increíble.

Casper Smart

La Diva del Bronx llamó la atención de los medios y fanáticos tras anunciar que estaba saliendo con uno de sus bailarines el año 2011. Entonces, Casper Smart era 18 años menor que Jlo. Pero después de un tiempito juntos, tomaron caminos separados.

Drake

Aunque nunca se supo con claridad sobre esta relación, se especuló mucho tiempo que Jennifer Lopez y Drake mantuvieron un romance a finales del año 2017. Según detalló el medio, el rapero no solo la bañaba en regalos, sino que aun la recuerda en unos temitas.

Alex Rodríguez

Llegamos al final de la lista de amores de Jennifer con la relación que mantuvo junto a Alex Rodríguez. Todo parecía andar sobre ruedas hasta que varios rumores rondaron a la pareja en marzo de este año. Y aunque se comprometieron durante 2020, recientemente anunciaron que ya no estaban juntos, pero que aun se consideraban bueno amigos.

Ben Affleck

Gwyneth Paltrow

Fue en 1998, que el actor estuvo involucrado en una relación junto a Gwyneth Paltrow. Incluso, según detalló el medio, esto habría pasado justo después de su ruptura con Brad Pitt. Tras conocerse en una cena organizada, ni uno de los dos creía que serían tan importantes en la vida del otro. Y es que trabajaron juntos en «Shakespeare in Love» y «Bounce». Sin embargo, la cosa entre ambos no funcionó porque según la actriz, Affleck no estaba preparado para un compromiso.

Jennifer Garner

Durante 2005 el actor Ben Affleck incluso llegó al altar junto a la actriz Jennifer Garner. La parejita se conoció durante el rodaje de la mítica película «Pearl Harbor» en 2001. Del matrimonio de 10 años de los actores nacieron 3 pequeños: Violet, Seraphine y Samuel.

Ana de Armas

La actriz es el último amor de Ben, y fueron parte de un amor que llamó la atención de los medios y los fanáticos de ambos actores. Su relación se dio a conocer tras ser vistos en Cuba durante 2020, y aunque se veían muy enamorados, terminaron su relación a principios de este año.