¡Paren todo!: ABBA confirma que habrá nueva música después de 40 años

Fueron aproximadamente cuatro décadas las que pasamos sin noticias del mítico grupo de pop, ABBA. Sin embargo, esta semana nos enteramos que el grupo, uno de los más influyentes de la industria musical confirmó que este año se luciría con nuevo material de estudio.

El regreso de ABBA fue confirmado recientemente por Björn Ulvaeus, uno de los compositores y fundadores de la mítica banda. Todo se lo detalló al medio australiano «The Herald Sun», donde hizo referencia a los nuevos proyectos que se esperan a la banda sueca los meses que se vienen del 2021.

«Habrá música nueva este año, eso es definitivo. Ya no es un caso de que pueda suceder, sucederá», sentenció en declaraciones recopiladas por el semanario británico «New Musical Express».

La noticia, sin duda emocionó a cientos de fans de ABBA al rededor del mundo. Quienes ya han esperado mucho para volver a ver reunida a la banda intérprete de «Dancing Queen». Un clásico tema para bailar con mamá o gritar a todo pulmón

¿Cuándo pensaron en volver?

«Somos muy, muy buenos amigos. Los cuatro nos metimos en el estudio por primera vez en 40 años y hay algo en saber por lo que hemos pasado. Es difícil de describir, pero hay vínculos muy fuertes entre nosotros», agregó Ulvaeus para el medio australiano.

Como señaló Biobío, el nuevo material de ABBA nació por una reunión secreta de la banda en 2018, justamente un año después del anuncio de una gira con hologramas digitales bajo el nombre “ABBAtars”.

Como detalló el medio, «I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”, son parte de aquella aventura discográfica que en esta oportunidadcompletarán tres nuevas piezas musicales. Todo con el fin de compensar por los años de espera de la gira virtual. «Todavía suena muy ABBA», señaló el autor.