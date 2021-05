Últimamente, Mega está acumulando de increíbles chascarros en vivo. La semana pasada, la conductora del noticiero, Priscilla Vargas se lució con un baile en vivo. Todo mientras terminaba la edición matinal del noticiero de Mega. Esta mañana, el protagonista del nuevo chascarro fue el periodista del canal, Roberto Saa, quien literalmente escapó del aire en el noticiero que conduce Andrea Arístegui.

El periodista no cachó que ya estaban transmitiendo en vivo y se metió así nomas atrás de la periodista. Obviamente alcanzó a verlo, ya que Andrea sonrió disimuladamente, aguantando la risa por el escape que protagonizó su colega. Aún no sabemos como no se río ahí mismo.

Al parecer se le olvidó que estaban en vivo 😳@Televisivamente pic.twitter.com/TZuXgz56hk — Haru (#StopAsianHate🌸) (@Haru_Tanuki8) May 12, 2021

El momento llegó a alas redes sociales rápidamente. Incluso, el mismo Roberto Saa le habló por Twitter a Andrea Arístegui para pedirle perdón por el condoro. Obvio también compartió el chistoso momento.

«@Televisivamente ven por mí», escribió. Además, le mandó un mensaje a su colega: «Perdón Andrea por arruinarte el plano», señaló el periodista. Que obtuvo risas de vuelta.

Ya pero parece que eso no es todo, porque Andrea Aristeguí además se llenó de elogios en Twitter, donde no solo se felicitó su habilidad para mantenerse compuesta, sino también por su linda sonrisa.