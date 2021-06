Se fue en mala: Oriana Marzoli se burló del término de Gala y Huaso Isla

Las cosas como son, todos los que han visto los reality de Mega saben que cuando a Oriana Marzoli se le cruza alguien, no lo suelta más.

Es el caso de Gala Caldirola, quién es una de las enemigas de la española, desde que compartieron instalaciones en los reality’s de Mega.

Por eso cada vez que le preguntan por su compatriota, Oriana Marzoli solo hace sus descargos contra la chiquilla sin importarle nada, ni nadie.

Algo así pasó en su programa online, «Algo pasa con Oriana», donde la ex chica reality fue consultada por la ruptura del matrimonio de Gala Caldirola y Mauricio Isla.

«No es que me lo veía venir, yo tampoco soy vidente, pero yo lo que veía venir era que fuese algo de interés, estaba claro por favor», respondió la oriunda de Venezuela.

Las explicaciones de la ex chica reality

Es que según expresó Oriana, la única intensión que tenía Gala con nuestro Huaso era económica.

«Gala aquí en España no es muy conocida, pero los que la conocimos sabemos el perfil de chico que a ella le gusta, era nada compatible con lo que estaba en este momento pero bueno», explicó la ex chica reality.

«Digamos que puede llegar a pasar que te enamores de un tío da igual su físico, da igual todo. Pero pues es que bueno, viendo el billete que tenía en la cartera, que era futbolista, a lo mejor tiraba un poco eso», añadió.

Finalmente, Marzoli mencionó que nunca nadie le creyó cuando ella entregó opiniones sobre Gala u otras chicas reality, como Lisandra, quién también es su enemiga.

«Al final el tiempo siempre da la razón a quién la tiene, me lo han dicho con Lisandra, me lo han dicho con Gala, me lo han dicho con todos, pero bueno no pasa nada, yo siempre espero porque el tiempo de Dios es sabio y ahora todos los que me critican se tienen que poner un puntito en la boca, por no decir que se metan una piedra, que se den golpes contra la pared», sentenció.