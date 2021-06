Sin pega: Luis Gnecco se baja de obra de teatro luego de su polémica

La polémica situación judicial en la que se vio envuelto Luis Gnecco, luego de ser formalizado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, siguen afectándolo.

El actor decidió bajarse la una obra de teatro que se estrenaba este sábado, para no afectar a sus compañeros de elenco y tras bambalinas.

Se trata de la obra «Hippie a los 60: Un Día del Padre muy especial», de Antonio Zisis, que debutaba en función este sábado, a las 21 horas.

El Mercurio informó, fue Luis Gnecco quién decidió dar un paso al costado, producto de la investigación judicial en curso.

Cristián Campos, su colega, será quién lo reemplazará en la obra antes mencionada.

Otras pegas

Pero esta no es la única pega que perdió Luis Gnecco producto de su problema judicial, en el que fue acusado de Violencia Intrafamiliar.

Ya que desde que se dieron a conocer los hechos, Mega se pronunció rápidamente, anunciando que este seria marginado del programa Got Talent.

El actor se desempeñaba como jurado, y enfrentaba la parte final de programa.

Fue reemplazado por Mauricio Jürguensen, quién está a cargo de acompañar a los demás jurados.

De igual forma, perdió su pega como rostro de una reconocida marca de yogurt, siendo congelado y sacada del aire la campaña que tenía como protagonista.

Finalmente, en el comunicado de prensa que entregó en sus redes sociales, se refirió a la complicada situación laboral que estaba enfrentando.

«Los hechos que han salido a la luz pública, y con los que me he visto involucrado, han significado la destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todas luces irreversible en mi carrera», sentenció.