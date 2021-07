Audio: Bachillerato Magnífico le rindió homenaje a “Xuxa”

Una divertida versión de Bachillerato Magnífico se desarrolló este martes junto a Los Magníficos de Radio Activa: Lucho de Chile, JL Godoy y Juako Lee.

Se acuerda que hace algunos días le contamos en Radio Activa que la querida cantante brasileña, “Xuxa” estaba preparando flor de carrete.

Bueno para que haga memoria le resumimos, la chiquilla celebrará sus 59 años en un crucero junto a sus fanáticos, donde tendrán el carrete de sus vidas.

A bordo de “Navio da Xuxa”, la denominada “Reina de los bajitos” recibirá a todos aquellos quiénes la quieran acompañar, eso si el próximo año. Aunque hay que tener clarito que tendrá que pagar altas sumas de dinero si está pensando en asistir.

Esta fue la noticia que nuestros Magníficos comentaron en el programa y que dio el pase al tan anhelado “Bachillerato Magnífico”.

Para esta ocasión la pregunta era fácil: “Y tú ¿Qué harías por la “Xuxa”?”

De inmediato nuestros auditores comenzaron a llamar y a lanzar ideas sobre que harían ellos. “No sé si la Xuxa le tendría mucha buena a los chilenos después del numerito del Festival de Viña. El regalo que le llevaría seria un indio pícaro”, lanzó uno.

Otros en cambio tiraron otro tipo de propuestas contando lo que estarían dispuestos hacer por subirse al “Navio Da Xuxa”, pero al estilo chilensis.

“Vendería mi “corpo” por la chucha”, “Yo renunciaría por la Xuxa”, “Por la chucha yo me iría corriendo a ‘raja pela’ para allá”, “Yo me separaría por la “Xuxa”, “Yo mandaría todo a la ‘Xuxa'”, contaron algunos.

Y ojo, que no faltaron aquellos que le dedicaron el mensaje a otras personas, total la oportunidad estaba dada.

“Primero le diría a mi jefe ‘váyase a la xuxa’ y después me voy a la ‘xuxa'”, “Yo le pediría el divorcio a mi señora y así me podría ir a la ‘Xuxa'”, “Yo mandaría a mi ex a la ‘Xuxa'”, “Yo no haría nada por la ‘Xuxa’ porque mi señora está más rica que la ‘Xuxa'”, “Yo le regalaría un pasaje a Piñera”.