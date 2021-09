Belén Mora sobre la maternidad y la pega: «Siempre la he compatibilizado bien»

Hace algunas semanas Belén Mora y Toto Acuña contaron públicamente que se encuentran a la espera de su primer hijo en común. Una noticia que dejó en llamas a la fanaticada de la pareja que se hizo conocida en Morandé Con Compañía y que ahora triunfa en Políticamente Incorrecto.

La comediante conversó con Publimetro y se refirió a como lleva la maternidad y su vida laboral, que en el último tiempo se encuentra en el peak de su carrera.

«Lo que hablé con el equipo es que en mi pega -al no ser de 9 a 6 en un escritorio-, puedo adaptar los libretos y voy a hacerlo hasta que pueda», dijo, añadiendo que “siempre he compatibilizado bien la pega con la maternidad y uno se adapta”.

Además, Belén Mora aseguró que una vez que llegue el bebé «le diré a Toto: ‘partiste a La Red con el cabro chico’. Hay que darle la bienvenida a esta familia a la que le tocó llegar».

El éxito del programa

Desde sus inicios «Políticamente Incorrecto» se convirtió en uno programa de humor con actualidad que generó pauta noticiosa de inmediato. Actualmente lleva 15 capítulos en pantalla y se ha ganado a sus fanáticos que semana a semana esperan su emisión.

«Lo que siempre buscamos fue poder decir como personas, actores y chilenos lo que necesitábamos decir. Y donde estábamos antes no podíamos por cosas superiores a nosotros. Cuando llega esta invitación de La Red, la conversación entre nosotros fue ‘ahora o nunca’. Si no resulta no importa, cuando uno tiene una cabeza creativa tu carrera no termina», expresó Belén Mora.

En la misma línea, la actriz manifestó la «evaluación es siempre positiva y ha sido como tener una guagua; formamos equipo nuevo, se logró un fiato increíble y estamos felices con lo que se ha logrado».