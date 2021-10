La potente confesión de Yamila Reyna: «Fui bulímica»

Una dura confesión compartió Yamila Reyna, cuando fue como invitada al programa Pecados Digitales, espacio conducido por Yerko Puchento y Javiera Contador.

La comediante argentina se refirió a difíciles de su vida personal, sorprendiendo con un impactante relato de su juventud donde contó las dificultades que vivió.

Todo empezó cuando junto a José Antonio Neme, Patricia Maldonado, Yamila Reyna y Christell Rodríguez, los demás invitados conversaron sobre el bullying y ciberacoso de la web. Ahí la ex chica rojo reveló que recibe insultos constantemente, mientras la comediante argentina reveló un potente dato para apoyarla.

“Yo cuando era más chica no tenía esta posibilidad en las redes sociales, el Body Positive y esta aprobación del cuerpo tal cual naturalmente tenemos las mujeres que es la celulitis el rollo”, confesó Yamila Reyna.

La confesión de la comediante

Fue en ese instante que Yamila Reyna contó haber sufrido una compleja enfermedad relacionada a los trastornos de la alimentación, debido a las exigencias de los medios de comunicación. «Yo sufrí bulimia porque mi exigencia física ante lo ideal no encajaba… porque mido 1,73, porque peso 60 kilos, porque no encajaba. Fui bulímica para poder ser como la televisión me mostraba que yo tenía que ser”, reveló la novia del “Mono” Sánchez.

Finalmente, la argentina agradeció que existan jóvenes referentes como Christell para todas aquellas que la pasan mal respecto a las exigencias de la apariencia física de las mujeres.

“Hoy las redes sociales han hecho que gente como ella (Christell) que está expuesta digan yo soy esto y estoy orgullosa de este cuerpo; puedan llegar a tantas chicas que cuando yo tenía esa edad no pude y que hoy no sufran de bulimia; de anorexia; de suicidios que pasa por el bullying y toda esta mierda que pasa por las redes sociales”, agregó, sorprendiendo a los invitados del programa.