Así se verá el Darth Vader de Hayden Christensen en la serie de Disney +

Darth Vader interpretado por Hayden Christensen fue visto por última vez hace 17 años en el episodio 3 de la saga: La Venganza del Sith. Ahora, después de todos estos años el actor a sus cuatro décadas volverá interpretar al icónico personaje de Star Wars.

Que la fuerza te acompañe

Este año se estrenará la serie Obi-Wan Kenobi en la plataforma del raton, Disney Plus. Esta producción contará con el espectacular regreso del actor Ewan McGregor, el interprete del maestro Jedi en la trilogía de Star Wars estrenada a comienzos de siglo.

Al igual que McGregor, el actor Hayden Christensen volverá a dar vida a Anakin Skywalker. Ambos fueron vistos juntos en la Venganza del Sith, cuando Kenobi derrota en una batalla icónica a Anakin, quien estaba poseído por el Lado Oscuro de la Fuerza.

Los regresos de ambos actores que fueron muy agradecidos por los fans. Por eso mismo se viralizó un video de Christensen caracterizado como Anakin, donde le envía un claro mensaje a todos los fanáticos de la saga.

'May the Force be with you' 17 years later 😭 pic.twitter.com/7WnWbGwYb2 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 9, 2022

«May the Force de Be With You» o «que la fuerza te acompañe». No importa el idioma, seguro que todos coincidimos que esta frase forma parte de la cultura popular.

Ese fue el mensaje de un envejecido Anakin Skywalker en el video. El registro fue acompañado por un breve clip de Christensen repitiendo el mismo mensaje pero hace casi 20 años atrás.

Estreno de Obi-Wan Kenobi

En una publicación realizada en diciembre de 2020, se informó a todos los fans que la serie estará ambientada 10 años después de los eventos de la Venganza de los Sith.

Desde Disney no se ha informado una fecha de estreno, ni tampoco desde Lucas Film. Lo único confirmado es que será durante este 2022 y el reparto de actores que darán vida a una serie más que merecida para Obi-Wan Kenobi.