Audio: Auditoras confirmaron que los hombres se ven mejor con mascarilla

Lucho de Chile y José Luis Godoy le preguntaron a todos los muyayos ¿En cuáles lugares raros has hecho tus copetes? a través de «Los Magnificos», programa regalón que va de lunes a viernes 07.00 a 09.00 horas por Radio Activa.

Desde el centro de estudios de Wakanda llegó una importante información: Las mascarillas hacen que la gente luzca más atractiva. Es decir, que los hombres y mujeres se ven más atractiv@s con una mascarilla en la parte inferior del rostro.

Incluso, se aseguró que los rostros son más atractivos con mascarillas quirúrgicas que con mascarillas de tela. Esto sucede porque las personas que usan el tipo de mascarilla médica, se les estaría asociando a profesionales de salud.

Es por esta información que Los Magníficos preguntaron a las radioactivas, «¿te has pegado un guatazo al bajarle la mascarilla a un cucaracho? ¿Se ven más atractivos o interesantes con mascarilla?».

La primera muyaya respondió «no, no me he pegado el guatazo porque una más o menos escanea. Pero si algunos cuando se han sacado la mascarilla y han dicho ‘hola’, he caído muerta».

Otra auditora contó su experiencia de atención al publico con un cliente habitual y dijo «siempre venía un cliente con mascarilla, tenía una voz preciosa y tenía bonitos ojos. Un día se bajó la mascarilla y oh… que decepción», declaró la muyaya decepcionada.

«Confirmo, confirmo, ¿a quién no le ha pasado?; entrenador de gimnasio, guachito rico y hace unos días se sacó la mascarilla, oh… era un pendejo y pensé ‘me puedo ir a la cárcel pensando mal de él. Así que, quédese con la mascarilla nomás», agregó la desilusionada radioactiva.

Una auditora se sumó a la dinámica con un dicho pandémico y sostuvo «Si usted es porfiado de caracho y tiene bonitos ojos, este es su momento de brillar».

Ante ese mismo aporte, otra muyaya contó su experiencia y aseguró que «si, yo me he pegado el guatazo. Un kinesiólogo que tiene unos ojos maravillosos y un día se bajó la mascarilla, ¡Y tenía mansa ñata!».