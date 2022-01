«Busca ayuda»: La dura discusión de Ricardo Montaner con una psicóloga

Ricardo Montaner compartió una fotografía del recuerdo el pasado 21 de Noviembre. En esta celebraba el cumpleaños de su hijo Ricky; con una imagen junto a su retoño acompañado de las palabras «estos fueron besos de pacto, haría cualquier cosa, siempre, por hacerte feliz«.

Sin embargo, una de las postales de la publicación llamó la atención de una profesional de la salud mental. La psicóloga argentina Florencia Rodríguez, cuestionó el hecho de que Montaner besara en la boca a su hijo. «En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto«, comenzó la experta.

«Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido«, añadió ácidamente la especialista.

La respuesta de Montaner

Los comentarios de la psicóloga provocaron la molestia del popular cantante; quien a través de su cuenta de Twitter le respondió a la profesional. «Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar«, aseguró Montaner.

Florencia Rodríguez, le respondió de inmediato; “Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.

También busca pareja y ten hijos ,construye una familia… luego de todo eso,me vuelves a psicoanalizar … — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 14, 2022

Ricardo Montaner hace firmar un prenupcial a la nuera

Este fin de semana uno de los retoños de Ricardo Montaner contrajo matrimonio, hablamos de Ricky Montaner, quién llegó al altar con su pareja, la argetina Stefi Roitman.

La boda fue una de las más comentadas en redes sociales, especialmente por la privacidad que tuvo la celebración, ya que el evento fue grabado para el reality show que prepara el familión Montaner. De hecho, los invitados fueron privados del uso de celular durante la fiesta; ya que la idea era filtrar lo menos posible.

Sin embargo, una de las cosas que no se sabía y recién ahora salió a la luz, es que, el padre de familia, Ricardo Montaner hizo firmar a su nuera un acuerdo pre-matrimonial, bastante estricto.

El chisme fue revelado por redes sociales, y se trataría de un rumor que indica que el interprete de «Me va a extrañar», es el responsable de que la modelo y prometida de su hijo, Stefi Roitman firmara algunos papeles previos a su boda con el vocalista del dúo Mau y Ricky.