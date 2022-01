Cecilia Gutiérrez tras la polémica entrevista a ex pareja de Iván Cabrera: «He sido blanco de serios ataques»

Cecilia Gutiérrez fue protagonista de la grave denuncia de la ex de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, le hizo al bailarín mediante un live de Instagram. Y que además, más tarde desmentiría la misma Antonella.

El desenlace le trajo muchos problemas a la periodista, que ha recibido ataques por darle el espacio a Muñoz en su Instagram.

Los descargos de Gutiérrez

La periodista se contactó con el programa Zona de Estrellas y contó como ha sido su experiencia, tras el dialogo realizada a Antonella Muñoz.

«Ha sido complicado, he sido blanco de serios ataques por haber hecho esta entrevista», declaró la comunicadora según reporta Página 7.

Además, Cecilia Gutierrez contó que el polémico contacto mediante el live de Instagram duró menos de lo habitual. E incluso, que la información entregada por la ex de Iván Cabrera no era la misma que le había dicho antes en una conversación previa a la entrevista con la ex de Iván Cabrera.

«Cuando yo hablé con ella temprano, no me dio tanto detalle como lo hizo en el live. Entonces yo también me quedé en shock con su testimonio, porque fue muy fuerte», manifestó la periodista quién en su labor como entrevistadora, le creyó a Antonella.

«Es un acto de valentía mirar a la cámara y decir ‘voy a dar mi testimonio’. Cuando te dicen eso, uno tiende a creer que es verdad, no mentira», agregó.

Gutiérrez tiene las supuesta pruebas

Tal como lo indicaron anteriormente en el programa Me Late, Cecilia Gutiérrez posee las pruebas de la denuncia de Antonella en el live de Instagram.

«Esas pruebas yo las tengo, se las ofrecí a Gala (…) Yo tengo entendido que Iván cabrera se hizo una auto denuncia para que se investiguen los temas. Si ellos necesitan las pruebas, yo no tengo ningún problema en facilitarlas», aseguró la periodista sobre uno de los cahuines más grandes de enero.