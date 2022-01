Cata Palacios generó opiniones divididas tras participación en ¿Qué dice Chile?

Este lunes comenzó la temporada de verano del programa de Canal 13, ¿Qué dice Chile?, espacio animador por Martín Cárcamo. Y Cata Palacios fue una de las participantes del concurso.

Para esta nueva temporada el programa hará una versión especial con famosillos, quiénes participaran par ayudar a diversas fundaciones. En el capítulo del lunes se enfrentaron ex rostros juveniles, divirtiéndose en equipos Yingo vs Rojo.

El equipo Yingo estaba conformado por Cata Palacios, Faloon Larraguibel, Mario Velasco y Rodrigo Gallina. Mientras que el equipo Rojo, contó con la participación de Rodrigo Díaz, Carolina Soto, Maura Rivera y Daniela Castillo.

Divertido momento

Sin embargo, uno de los momentos que se tomó las redes sociales estuvo involucrado con el equipo Yingo, luego de que Cata Palacios viviera un divertido momento en medio de las preguntas.

“¿Qué animal o insecto empieza con H?”, consultó Martín Cárcamo en medio de la prueba del programa.

“Ornitorrinco, hormiga”, se apuró el responder la ex Yingo y Mekano, lo que generó las bromas de sus compañeros. “La Cata no sabe jugar”, la troleó el propio “Gallina”.

“Cata mira, es una respuesta, una”, le aclaró Martín Cárcamo. Finalmente, la respuesta fue incorrecta porque ornitorrinco con lleva “h”.

Eso sí, en redes sociales también subieron al columpio a Palacios por actitud “hiperventilada”, y también por su apariencia. Pero eso no es todo. Incluso, no faltaron los pesotes que la molestaron por un supuesto retoque en sus labios.

Revisa aquí el momento:

Otro reencuentro entre ex Yingo

Por medio de su cuenta de Instagram, Cristián Jara evidenció uno de los reencuentros más esperados por los televidentes que recuerdan con cariño Yingo. Es que el chiquillo subió una fotografía con la proclama «Reina de los Pokemones», Natalia Rodríguez.

“10 años después… es solo un número para el cariño que le tengo a esta hermosa mujer @nataliarenitarodriguez. No me importa su pasado, ni su presente, ni su futuro, yo no estoy para juzgar solo para quererte cada vez que la vida nos reúna”, escribió el ex Yingo.

“No importa el lugar, el tiempo, ni los años porque siempre seremos amigos de alma y eso es eterno. Somos tan distintos y tan parecidos a la vez, tú vas a un lado y yo voy a otro, pero lo verdadero siempre perdura”, aseguró “Hardcorito”.

“Fuimos todo pero nada a la vez, lo bueno sobrevive y lo malo queda atrás. Te quiero rata”, agregó, emocionando a sus seguidores.