Naya Fácil y la pelea: «Ella se metió con mi familia, me dolió en el alma»

La gran pelea protagonizada por Naya Fácil, sigue generando polémica. Esto es porque la influencer contó a través de su historias más detalles de polémica y quiso cerrar el tema, debido a su hermana. Además, anunció que haría las denuncia correspondiente con toda la información que le envíen sus seguidores.

La explicación del cahuín

A través de su cuenta especifica para subir sus historias de Instagram, la Naya explicó todo el cahuín desde el comienzo de la polémica interna de amigas. Todo comenzó en septiembre del año pasado cuando en medio del cumpleaños de Tiare, amiga y ex manager de Naya, otra mujer cercana llamada Almendra comenzó el drama.

«Ella me llevó al baño y me empezó a hablar mal de la Tiare. Que ella me robaba, que era falsa conmigo, un montón de cosas malas. Y yo me sentí super mal porque era el cumple de la Tiare», inició la influencer que aseguró que Almendra le había metido cosas en la cabeza para que discutiera con Tiare.

Después Naya Fácil se alejó de Almendra y tras un mes decidió contarle a su amiga Tiare la situación. Eso fue hasta el viernes pasado, que volvieron a retomar el contacto entre amigas, con una tensión evidente y con una petición especial de Almendra.

«Quería que funara a unas pymes porque las niñas le habían ido a pegar. Amiga yo no me voy a meter ahí le dije», contó Naya sobre lo que sucedió antes de la pelea viralizada.

Pelea de #Naya facil y tiare (ex manager y amiga de la naya) peleándose con Almendra (ex amiga de ella) Todo el contexto de la pelea en mi ig que esta en mi perfil

¿Qué opinan? Que mal que sigan avalando este tipo de acciones de ella y la idolatren tanto#Nayafacil #Chile #Viral pic.twitter.com/Fpg7ijkRLV — farandulaatv (@farandulaaatv) January 11, 2022

La instagramer explicó que fue a la casa de Almendra con el objetivo de conversar, ya que su amiga en ese entonces, había publicado un vivo amenazando a su familia. «A puros balazos los voy a reventar», fue el duro aviso de su ex amiga.

Tras compartir el video del vivo, Naya Fácil reveló que tiene una hermana y que es lo más sagrado para ella. Además la influencer dijo «metió a mi familia, lo más sagrado que solo mis amigos sabían. Me dolió en el alma porque yo la consideré a una amiga».

La Naya dijo que el tema se cerraba con esa explicación y que iría con el video a Carabineros para dejar la denuncia por las «amenazas de balazos», y pidió disculpas a la gente por los videos que se viralizaron.