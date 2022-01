«Oops! I Did it Again»: Britney Spears subió desnudo completo a Instagram

A la Princesa del Pop no le importó nada y sorprendió a todos sus seguidores con dos publicaciones de desnudo completo en su Instagram.

Britney Spears dejó la embarrada en su Instagram, ya que publicó una foto que seguramente desafió a Mark Zuckerberg. Esto es porque no le importó nada y subió dos fotos completamente desnuda.

Apenas con dos medias blancas y dos emojis fueron los que taparon el cuerpo de la «Princesa del Pop».

Oops! Lo hizo otra vez

«La energía de una mujer libre nunca se sintió mejor», fueron las palabras de la arista en la publicación que tiene los comentarios desactivados y más de 2 millones 400 mil me gusta.

Sin duda la duda la interprete de «Baby One More Time» se siente una mujer más que libre y con razón. Si después de 13 años se liberó de la tutela de su padre, quien tenía su vida totalmente controlada.

La imagen dejó poco a la imaginación, ya que solo con una de sus manos, un emoji de flor y un corazón rosa, tapó el desnudo total de unas de las blondas más queridas del mundo.

Aunque su padre Jamie Spears, volvió a meterse en la vida de la icónica artista solicitando que pagaran los gastos legales que quedaron del juicio que liberó a Britney. Pero eso no influyó el cantante que después del juicio del 12 de noviembre, se siente más libre que nunca.

El quiebre con su hermana Jamie Lynn Spears

La Princesa del Pop a comienzos de año dejó de seguir en redes sociales a su hermana, Jamie Lynn. Debido a ello, recibió mucho odio y por medio de sus historias de Instagram, se defendió de los insultos dirigidos a sus hijas.

“La persona que envió esos comentarios se acercó y se disculpó por lo innecesario que fue. No me malinterpreten, todavía encuentro los comentarios completamente atroces e inaceptables», inició la ex protagonista de Zoey 101 de Nickelodeon.

«Pero quizás, al tomar ese momento y tratar de convertir lo negativo en positivo, creo que podría haberles enseñado algo y tal vez haberlos cambiado para que ya no intimiden, avergüencen ni odien a nadie más», concluyó la hermana menor de Britney.