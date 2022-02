Audio: Auditor llamó para agradecer a su esposa tras un grave accidente

Un emotivo y divertido momento vivieron Dj Black y Freddy Guerrero en el Portal del Web, uno de los clásicos programas de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 14.00 horas, hasta las 16.00 horas.

En el Día de San Valentín nuestros muyayos recibieron y apapacharon a un auditor que llamaba desde Parral, Región del Maule. El hombre llamó a la 92.5 para saludar a su esposa, por un «caso especial».

«Yo sufrí un accidente hace como cuatro años atrás; se nos quemó nuestra casa. Yo tengo el 65% de mi cuerpo quemado, estuve a punto de morir», inició el auditor quien llamó para saludar y agradecer a su esposa.

El muyayo contó que siempre tuvo el apoyo de su pareja. Ella salió a trabajar y él se quedó en la casa a cuidar a los niños. El auditor comentó que volvió a trabajar, se recuperó; pero perdió la movilidad de la mano izquierda y actualmente solo puede mover dos dedos de su mano.

«Me quedé dormido con una estufa prendida. Yo trabajaba en el campo, lo que es pega agrícola. Un día viernes salí y el sábado trabajaba mediodía. Me acosté y puse la estufa al lado el 2o de agosto (hacía frío todavía) y en eso me quedé dormido», comentó el auditor respecto al trágico momento que experimentó y que tuvo grandes consecuencias en su cuerpo y en su casa.

El muyayo explicó que tenía una cortina de plástico y que se pegó a la estufa, lo que provocó el incendio de toda la casa. Él despertó cuando estaba toda la casa en llamas y se quemó completo; solo su rostro se salvó.

El agradecimiento a su compañera de vida

Antes de llamar a su pareja, el auditor tiró la talla con los muyayos y vivió un momento de distensión recordando su pasado de «mimo clown». Pero finalmente se comunicaron con ella y pudieron conversar, aunque ella no entendía muy bien de que se trataba desde un comienzo.

«Tengo mucho que decirte negra mía; pero te amo con mi vida, tu lo sabes y quiero que escuche todo Chile que yo te amo, soy capaz de todo por ti. Porque siempre has estado a mi lado, nunca me has dejado tirado en nada», expresó el auditor a su amada esposa.

«Lo amo con toda mi alma. Y darle gracias a Dios porque formamos una familia con nuestros hijos y nos sacó muchas cosas. Hoy en día somos felices», respondió la auditora sorprendida y agradecida por las palabras de su marido.