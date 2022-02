Audio: Auditor llamó para agradecer a su ex pareja y terminó siendo un pastel

Un desubicado llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje durante su programa «El Show de la Tencha». Uno de los grandes espacios de Radio Activa que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas.

Un auditor de nombre José de Puerto Montt, llamó a nuestra Tenchita para pedirle un favor. El hombre quería llamar a su ex pareja, quien está distanciada de él por un «error» del sujeto.

«Me mandé una cagada grande y destruí mi matrimonio. En ese proceso, mi hija tuvo Covid y le dio una neumonía; estuvo entubada aproximadamente 3 días. La hemos difícil, pero gracias a Dios hemos tenido un buen contacto con mi ex mujer», inició el auditor que quería llamar a la madre su hija para agradecerle.

José se portó bastante mal, ya que le fue infiel a la madre de su hija y la «segunda mujer» se contactó con su ex pareja, y ¡quedó la patá!

Esa fue la razón por la que el auditor llamó a nuestra abuelita Hortensia, para tratar de arreglar la situación, «expresarle sus sentimientos» y buscar el perdón de su ex pareja.

La respuesta de «Vero»

«Te llamaba para decirte muchas gracias por todo y que son lo más importante en mi vida. Aunque no me creas y tienes todo el derecho a no creerme; delante de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, quería decirte lo mucho que me importas junto a mi hija», habló muy emocionado José cuando su ex pareja Verónica contestó el llamado de nuestra Tenchita.

Aunque en ese momento nuestra abuelita Hortensia captó la situación y el complejo momento de la ex pareja de José. Nada que ver con la infidelidad, ya que eso es un «pelo de la cola»; sino que por su hija de 7 meses aún está en el hospital respirando con un oxigeno adicional.

«La vero está en el hospital cuidando a su hija y este pidiendo perdón. Es para aplaudirte», soltó nuestra queda Tenchita a José debido al difícil momento.

Verónica omitió la respuesta sobre si le dará otra oportunidad a José y aseguró que todo lo relacionado al tema se hablará en privado. Y al menos dijo que el auditor ha sido bueno como padre.

Los auditores reaccionaron a la situación; destacaron la posición de «victima» del auditor, lo desubicado de la «disculpa» y que si la segunda mujer no hubiese hablado, José seguiría con la infidelidad.