Eduardo Vargas ante pregunta sobre Daniela Colett: «Paren de preguntar cosas incoherentes»

Eduardo Vargas se casó en 2017 con Daniela Colett y el fruto de su amor se consumó a través del nacimiento de tres hijos. Además, a mediados del año pasado el futbolista confirmó que la pareja estaba viviendo en la misma casa. Esto con el fin de hacer una vida familiar con sus hijos, que aún eran pequeños para entender la separación.

Ahora, después del fuerte rumor sobre una nueva pareja del delantero del Atlético Minero de Brasil, se disiparon las dudas con una serie de historias que respondieron todas las incertidumbres.

¿No había comenzado una relación?

Tras subir una historia que mostraba su pierna con unos parches en su rodilla izquierda para tratar su lesión, el delantero abrió la casilla de preguntas.

«Estoy aburrido. Intentaré responder todo», escribió el futbolista a través de su Instagram.

Una primera pregunta fue «¿ya no estás con Dani?». La consulta fue fue aclarada con un «estás desactualizada». Además, la respuesta fue acompañada con muchos emojis riéndose y un par que mostraban cansancio ante la pregunta.

Después de un par de interrogantes más en la casilla, otra vez se repitió la pregunta sobre su relación con Daniela Colett. «¿Aún vives con la Dani por los niños», fue la consulta de otro seguidor o seguidora; que hizo referencia a la situación comentada a mediados del 2021.

«Gente, no estoy con ella. No vivimos juntos hace mucho tiempo. Les pido una cosa: paren de preguntas cosas incoherentes…», respondió «turboman» cansado por las reiteradas preguntas sobre su ex esposa.

La última pregunta que llamó la atención, fue la relacionada al estado de su corazón. «¿Soltero?», le preguntaron al segundo goleador histórico de la selección chilena. La consulta fue contestada con un «si» y un emoji de una mano con el pulgar arriba.

Esa información llamó la atención, ya que solo hace un par de días el delantero de 32 años compartió una foto con una dentista brasileña de nombre Saory Cardoso. Pero a pesar de que parecía consumado ese vinculo, no estaría oficializado todavía por turboman.