Los bikinazos más osados de Coté López en sus redes sociales

Coté López se ha ganado un espacio en el corazón de sus más de dos millones de seguidores en Instagram, fueron cautivados por su naturalidad y buena onda.

A través de su red social, se caracteriza por derrochar una sensualidad envidiable, mostrarse en modo mamá de sus cinco hijos y también como empresaria. Y es que la familia Jiménez López se caracteriza por eso.

El futbolista Luis «Mago» Jiménez ha tenido una carrera exitosa, pero no se queda ahí. Tiene su propia marca de ropa denominada «Louis Antoine». Su esposa no se queda ahí, ya que Coté López tiene su propia linea de maquillaje llamada «Clo By Coté López».

La influencer de 33 años ha estado muy activa en su red social ejerciendo su rol de su marca de maquillaje; pero también ha compartido una serie de postales en distintas partes del mundo, que han sacado millones de suspiros en sus seguidores.

Su nueva colección y la sorpresa para marzo

«¡Mi gente! Estoy a punto de desbloquear un nuevo nivel de ‘Clo By Coté López’ (…) Quería agradecerles porque sin ustedes nada hubiera sido posibles», agradeció la influencer a través de su Instagram previo al anuncio de la nueva colección de su marca.

«The Golden Girl» es el nombre escogido para la novedad de la marca de maquillaje de Coté López, que según su red social, se lanzará el próximo 26 de febrero.

La empresaria de 33 años además comunicó en los últimos días que se sometería una operación de sus ojos. Por lo que estaría durante un tiempo determinado sin usar su celular. Pero antes de irse, entregó una gran noticia que la hizo muy feliz.

«El dia 1 de marzo abriremos nuestra primera tienda Pop Up de Clo By Coté López. No me la creo ni yo. Estará en el Parque Arauco al lado de Zara. ¡Eso! ¡Estoy feliz, muy estresada; pero ¡muy feliz! ¡Ahh, quiero gritar! ja, ja, ja ¡Chemimare!», expresó eufórica a través de su Instagram la influencer.