Los mejores memes que dejó el emotivo final de temporada de Euphoria

Euphoria se posicionó de forma categórica como una de las series del momento. Y es que la serie protagonizada por Zendaya arrasó en sintonía después de 30 meses de espera por los fanáticos.

Anoche se estrenó a través de HBO Max el octavo y último capítulo de la segunda temporada, y los fanáticos de la serie hicieron tendencia mundial el hashtag #Euphoria; comentando el final, destacando personajes, y haciendo conjeturas de la tercera y próxima temporada.

El éxito de la serie se mantuvo de forma similar tras su estreno en 2019. Según Rotten Tomatoes, la evaluación de la audiencia de ambas temporadas se mantuvo en un 85%. Mientras que la aprobación de la critica especializada subió un 6% respecto a la primera parte.

#EUPHORIA has been renewed for season 3. pic.twitter.com/vGnmps7OQC

— euphoria (@euphoriaHBO) February 4, 2022