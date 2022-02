Natalia Rodríguez reveló complejas situaciones de bullying en su vida

Natalia Rodríguez, más conocida hace un par de años como Arenita, recordó difíciles momentos de su vida; específicamente durante su niñez y adolescencia.

La ex chica Yingo se sumó a las reacciones del lamentable suicidio de Drayke Hardman, y contó a través de su red social el bullying que sufrió en varios momentos de su vida.

El bullying mata

«¡No al bullying! Cuando era niña también sufrí bullying», inició Natalia Rodríguez a través de sus historias de Instagram y con la viralizada foto de la madre de Drayke Hardman.

La ex chica Yingo no se quedó ahí y entró en detalles con unos complejos recuerdos, relacionados al bullying y experimentados durante su niñez y adolescencia.

«Cuando era niña también sufrí de bullying. En la básica y en la media muchas veces fui amenazada de golpes por otras mujeres. Me esperaban afuera de clases para golpearme», expresó la chilena que actualmente vive en Dinamarca, donde vive con su pareja el danés Jens Bach.

Natalia Rodríguez continuó con su difícil recuerdo y agregó «mi papá tenía que ir a buscarme para que no me pegaran, o a veces tenía suerte y mis compañeras me defendían».

La ex chica Yingo se sumó a las reflexiones de rostros conocidos a nivel nacionales. Ahí es donde apuntó a la tarea que tenemos como sociedad con los niños.

«El bullying mata, enseñemos a las futuras generaciones de empatía», concluyó.

El último adiós a Drayke

La familia de Drayke Hardman, comenzó una campaña en redes sociales se encuentra con el hashtag #DoItForDrayke (hazlo por Drayke). Esta tiene como fin que padres y familia se preocupen por enseñarle a los niños la importancia de no tener comportamientos abusivos.

La madre del pequeño de 12 años, Samie Hardman, se refirió recientemente al día del funeral de Drayke. Este será el 18 de febrero a las 18.00 horas en Millcreek, una población del Estado de Utah.

«Nos encantaría ver las caras de todos ustedes», aseguró la madre del pequeño Drayke Harmand que ha recibido un multitudinario apoyo a través de su red social.