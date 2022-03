«Bien tonta la encuentro»: Paty Maldonado insultó sin filtro a Maite Orsini

Durante las últimas horas se dio a conocer los detalles del supuesto quiebre de la relación entre la diputada Maite Orsini y el actor Gonzalo Valenzuela. Y en relación a la discusión del mismo tema, inevitablemente iba a ser pauta en el ácido programa «Las Indomables».

El espacio de YouTube de Paty Maldonado y Catalina Pulido, se refirieron en duros términos a la diputada de 34 años. En el programa no quedó nada para la especulación e incluso insultaron directamente a Orsini.

¿Tonta y hueca?

A pesar de que ambas panelistas abordaron el tema del quiebre, aseguraron que no era noticia. E incluso tildaron de «tonta» a la parlamentaria del partido político, Revolución Democrática.

«Mi amigo Valenzuela, el pirula loca, con el otro amigo (Benjamín Vicuña), la verdad Paty es que ellos son así. El amor les dura lo que dura el agua caliente en la tetera, el Gonza es para tener mujeres más consistentes. Muy estupenda, linda, preciosa será Maite Orsini, pero…», inició acerca el tema la actriz Catalina Pulido según reporto FmDos.

En ese instante fue interrumpida por Paty Maldonado, quién no se guardó nada y atacó directamente a la protagonista del supuesto quiebre amoroso.

«Bien tonta la encuentro. Bastante corta de luces, abogada puede ser, pero el hecho de que tenga un título no la hace inteligente», lanzó sin ningún filtro la ex panelista de Mucho Gusto.

La ácida opinóloga continuó diciendo que no era un tema (el quiebre amoroso de Orsini y Valenzuela), que no le importaba y tampoco a los chilenos y chilenas. Allí fue cuando Catalina Pulido no quiso ser menos y le echó más leña al fuego.

«Es linda como la Camila Vallejos, son tan lindas como huequitas por dentro», cerró con todo el tema de la abogada y el actor quienes han protagonizado la noticia en las últimas 24 horas.