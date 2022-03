¡Llegó a la pantalla a color! Karla Rubilar se unió a Mucho Gusto

Karla Rubilar, la ex ministra de Estado del segundo Gobierno de Sebastián Piñera llegó a la pantalla chica. Este miércoles 30 de marzo fue su primera aparición como la flamante panelista del matinal de Mega, Mucho Gusto.

La ex encargada de la cartera de Desarrollo Social y Familia, estará conversando temas de actualidad una vez a la semana junto a José Antonio Neme y Diana Bolocco.

Ahora en la tevé

«Hoy me sumé a Mucho Gusto. Estaré los miércoles conversando de temas relevantes sobre todo para nosotras las madres y mujeres. Ojalá me acompañen en este desafío», anunció a través de sus redes con una foto de ella en la pantalla chica. La publicación en su red social se llenó de cientos de comentarios que aprobaron la llegada al matinal y le desearon lo mejor.

Mientras que en el programa, Diana Bolocco le dio la bienvenida a la integrante del gabinete de Sebastián Piñera a través de las pantallas de Mega. Mientras que José Antonio Neme fue más allá y lanzó frases para el bronce, durante su reacción positiva ante la llegada de Rubilar.

«Una mujer que no pide permiso. Ya no tiene que pedirle permiso a ningún comité político de porquería. Ni siquiera a su pololo, a nadie. Ella misma decidió que quería estar aquí», lanzó el periodista sin ningún filtro y también enfatizó en el detalle de que la ex ministra no le tiene que «rendir cuentas a nadie».

Reacciones de las redes

Todo fueron aplausos en las redes de Karla Rubilar y en su primera aparición en Mucho Gusto los dedos arriba fueron mayoría. Pero en las redes no fue así, principalmente en la red del pajarillo azul donde muchos criticaron el arribo de la ex secretario de Estado a Mega.

Mega avala la corrupción. Contratan de panelista estable en Mucho gusto, con sueldo millonario, a la corrupta Karla Rubilar para que en pantalla ose dar clases de moral. De miedo. Vergonzoso. #MuchoGustoMega — LAC 🌲 (@Roth001Luis) March 30, 2022

«Mega avala la corrupción. Contratan de panelista estable en Mucho Gusto, con sueldo millonario, a la corrupta Karla Rubilar para que en pantalla ose dar clases de moral», expresó un internauta de la red social que calificó de vergonzosa la incorporación de Rubilar al matinal.

Broma que está la Karla Rubilar en megavison hablando de “con mi Plata no” … cuando le hizo campaña política al pololo cuando estaba en el Gobierno con Plata de todos. No podría ser otra persona la que opinara?? pic.twitter.com/DKas7QdHvF — claudia (@cc1875) March 30, 2022

«¿Qué televisión es esta que le dan pantalla a estafadores como Mauricio israel y a ex ministras de un gobierno que violó los derechos humanos?», remató otro usuario a través de Twitter.