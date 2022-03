Los 5 famosillas chilenas con los bikinazos más prendidos del verano

Las famosillas chilenas prendieron las redes sociales durante todo el verano pasado. Y ahora que está terminando el eterno mes de marzo y que hace más de una semana se fue la estación favorita de muchos, te dejamos las mejores postales veraniegas de las musas de las redes.

Marité Matus

Sin lugar a dudas Marité Matus es una verdadera influencer, con sus más de 700 mil seguidores en Instagram, donde es una figura totalmente activa. Comparte parte de su día a día, las aventuras de sus hijos y obviamente las románticas postales con Camilo Huerta.

Pero no solo con registros de sus pequeños saca aplausos, sino que durante el verano la ex pareja de Arturo Vidal, se lució con unas destapadas postales en bikini que dejaron la grande entre sus seguidores, ya que no duda en posar desde la arena dejando en evidencia su trabajado físico. Esto durante los distintos viajes, como a Punta Cana y a la Riviera Maya.

Red social

Eugenia Lemos

La modelo argentina vivió días soñados de desconexión junto a su pareja, Matias Kosznik. Y es que la parejita se fue a pasarlo de lo lindo hacia el otro lado del continente.

La actriz subió una serie de fotos con su enamorado para su cumpleaños el 8 de febrero pasado, viajando alrededor del mundo. Aunque ese momento se encontraban disfrutando de las playas de Miami. Pero más tarde los destinos continuaron en distintas playas de República Dominicana.

Kel Calderón

Con más de 1.7 millones de seguidores cuente Kel Calderón en Instagram, donde siempre está subiendo todo tipo de registros sobre su vida personal e incluso osadas postales que sacan aplausos entre su público.

La chiquilla se fue de vacaciones a México junto a su pololo, luego de celebrar su cumpleaños para el día de los enamorados; y obviamente que desde ahí compartió todos los detalles de lo que fue su descanso.

Pamela Díaz

La Fiera se embarcó una aventura entretenida y sensual en Cancún. Y es que La Fiera viajó hasta México para celebrar su primer año en Youtube.

Desde la Riviera Maya sorprendió con bikinazos y momentos entretenidos junto a nuestro querido Daniel Fuenzalida. Además de la divertida abogada, Helhue Sukni.

Coté López

La esposa del mago Luis Jiménez se ha ganado un espacio en el corazón de sus más de dos millones de seguidores en Instagram, fueron cautivados por su naturalidad y buena onda.

A través de su red social, se caracteriza por derrochar una sensualidad envidiable, mostrarse en modo mamá de sus cinco hijos y también como empresaria. Y es que la familia Jiménez López se caracteriza por eso.

Red social