Una noche en Medellín: ¿Por qué no se publicará la colaboración entre Karol G y Cris MJ?

Karol G prendió la industria musical a comienzos de semana, cuando subió un video bailando un extracto de «Una Noche en Medellín» del chileno Cris MJ. Pero solo era la canción que se metió en el ranking global de Spotify, sino que un adelanto de la colaboración entre la colombiana y el artista nacional.

Aunque solo un par de días después, la misma Karol G anunció que la misma colaboración ya no verá la luz. Y esto es porque según ella, no tenía idea de la grabaciones paralelas que habían con la misma canción, por lo que decidió no continuar con el proyecto.

El anuncio y la invitación de la Bichota

«Familia. Con respecto al lanzamiento del tema «Una Noche en Medellín», me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer, habían varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié», inició Karol G a través de sus historias de Instagram en una nota captura de su celular.

La interprete de «Don’t Be Shy» junto a Tiesto, aseguró que estaba feliz con la colaboración y con el trabajo realizado; pero que no le agradaba que este tipo de situación se dieran, por lo que junto a su equipo de trabajo decidió «no seguir adelante con el lanzamiento».

«Agradezco mucho a todas las personas involucradas por su trabajo y me disculpo de antemano con mis seguidores que se mataron comentando sin parar en mi post, para que lanzara la canción pronto. Les debo una. Los amo», cerró la cantante a través de sus historias.

Historias de Instagram

Cabe señalar que la Bichota prometió que si se llegaba al millón de comentarios, se iba a publicar el remix de «Una Noche en Medellín». A solo un par de horas la publicación subida a su Instagram, ya contaba con 9 millones de reproducciones y 300 mil comentarios. El post ya fue eliminado, pero puede revisarlo aquí.

Para cerrar el comunicado, de todas formas Karol G recomendó a sus más de 50 millones de seguidores que escuchen el éxito de Cris MJ, porque «está una ‘rechimba’ y es talento nuevo de Chile», remató.