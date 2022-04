¡Dejó la patá! Kel Calderón subió la temperatura con fotos en bikini

Kel Calderón encendió las redes durante todo el verano. Primero fue su momento de relajo, donde pasó el tiempo en la viña del Valle de Millahue. Pero después fue el gran salto, cuando se dirigió hasta el caribe mexicano para disfrutar de las playas paradisiacas de Tulum y la Riviera Maya.

Así fue como dejó la patá en el caribe norteamericano, con distintas capturas en traje de baño, ahora no fue la excepción; una osada sesión de fotos quedó a todos y a todas boquiabiertos, con su escultural figura. Luciendo un coqueto microbikini negro, donde la influencer dejó poco para la imaginación.

Dejó la escoba

La publicación que superó los 83 mil me gusta fue acompañada con un pie de foto que tampoco quedó ajena a la habitual sensualidad de Kel Calderón. «Better when Wet (mejor mojada)» escribió acompañando las dos postales que desataron los likes y los comentarios del post en la red social.

Figuras famosillas de la tevé como Rodrigo Díaz y María José Prieto fueron solo algunos de los más de mil comentarios, que solo les quedó halagar las destapadas fotitos.

«Me vas a matar de un infarto», «Dios mío», «Regia, estupenda, como siempre», «La que puede, puede», «Eres muy hermosa», «Top model, regia», «Preciosa», «Brutal», fueron solo algunas de las reacciones donde predominaron los emojis de fuego y corazones rojos.

Pero a pesar de todos los comentarios positivos, no faltó la mala onda que era de esperar que viniera en tantos comentarios de una publicación de Instagram.

«Tu cara cambia (quizá con cirugía) y pierdes los gestos lindos que tenias de niña»; «Qué te hiciste que cambió tu linda cara»; «no lo tomes a mal pero a mí parecer… es cómo qué no fueras tú», comentaron algunos de los internautas a través de la red social.