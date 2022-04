¿Está embarazada? La razón de la renuncia de Pamela Díaz en Aquí se baila

Mucho se ha hablado de Pamela Díaz, pero en relación a su pololeo con Jean Philippe Cretton donde ambos han sido reservados sobre el estado de su relación. Aunque la Fiera fue la más reservada al referirse al tema.

«Estamos muy bien, pero ya no voy a hablar más de mi vida privada», expresó en conversación en un live de Instagram con Julio César Rodríguez.

Pero Pamela Díaz no ha hecho noticia solamente por eso. Esto ya que está su participación en Aquí se baila. Sin embargo, sus apariciones en la competencia de Canal 13 se acabaron repentinamente en el último capítulo.

¿Por qué se fue Pamela Díaz del programa de baile?

La Fiera salió a la pista de baile junto a su compañero de baile, Matías Falcón para realizar su presentación. Pero el destino de la Fiera era otro, quien comunicó una triste noticia para todos; abandonó para el programa. Aunque no solo fue el anuncio que sorprendió, ya que fiel a su estilo bueno para la talla, entregó de entrada sus razones.

«Sí, bueno… estoy embarazada», comenzó la Fiera sobre su retiro de Aquí se baila. Pero claramente no era eso, ya que después de hacer reír a todo el estudio de Canal 13, explicó los reales motivos de su renuncia.

Pamela Díaz se torció el cuello realizando un lift junto a Matías Alarcón. Esto hizo que no pudiera ensayar y que su columna vertebral también sufriera lesiones. «Lo he pasado increíble, creo que me superé mucho, pero no me dio», manifestó la Fiera también agradeciendo a su partner en la pista de baile.

Ante su salida, Fran García-Huidobro no dudó en hacer bromas y jugar con Pamela Díaz, después de que ella se quejara que en esta temporada no había premio en dinero para los ganadores. «¡Pero si te llevaste toda la plata! Había un premio, pero se gastó en tu brevísima participación en esta temporada», respondió con todo y en tono de broma la Dama de Hierro según consignó Corazón.