Marcianeke y su visita a la Ex-Penitenciaría de Santiago: «La humildad vale más que todo»

Marcianeke tiene unos últimos días movidos en la palestra pública. Esto ya que salió con una gran colaboración con L-Gante; «Toma» se estrenó durante esta semana y ya tiene más de 428 mil vistas en Youtube.

Además, de su aparición en exclusiva con La Junta +, donde se refirió a muchas temas en la extensa conversación. El junte con el artista trasandino, su relajo en cuánto a la frecuencia de lanzamiento de sus canciones y además respondió a las criticas dirigidas a las letras de sus canciones, donde han llegado a culparlo por los hechos de violencia en los colegios en Chile.

«No sé que weá se creen de que todo lo que estoy cantando, causan los problemas de violencia. Yo no le pongo la pistola en la cabeza a nadie para que ‘se pesque a combos’ escuchando mis temas. La responsabilidad es propia», contestó el interprete de «Colores».

Pero no solo eso, ya que Marcianeke tuvo la iniciativa de visitar la Ex-Penitenciaría de Santiago para realizar una presentación en un improvisado escenario e incluso se animó a jugar fútbol con los internos.

Respeto y una instancia superada

«Todo bacán en la cana compartiendo pulento se pasó bien súper buen recibimiento, pronta libertad pa’ todos los presos», expresó el artista urbano quien se compartiendo con los internos e incluso dominando el balón.

Asimismo, Matías Muñoz (nombre real de Marcianeke) continuó diciendo «gracias por la buena onda saludos a todos los privados de libertad espero corrijan sus errores», agregó el joven de 20 años quien invitó a sus seguidores seguir reproduciendo su nuevo sencillo.

Pero eso no fue todo, ya que el artista urbano siguió con sus sensaciones personales después de la visita, a través de las historias de su red social. «Pa’ toda la gente que habla mal y que no sabe, a ningún artista autorizaron entrar con cadenas ni cosas de lujo por respeto a los privados de libertad», señaló el interprete de «Dímelo Má».

«Lo material no te hace persona, de lo más bien me desenvolví y me la afirmé de pana y salió todo bonito porque soy el mismo, con o sin oro porque la humildad vale más que todo», remató a través de su Instagram el conocido cantante nacional.