«No me gustaría que otros niños pasen por lo mismo»: La compleja historia de Pailita con las drogas

Fue solo hace un par de semanas cuando se viralizó a través de TikTok, un video digno de imitar. Allí apareció Carlos Rain Pailacheo, más conocido como Pailita, entregando un claro mensaje contra las drogas.

El oriundo de Punta Arenas paró su presentación en el Brick Trap Festival de Talca y comenzó a desarrollar una importante recomendación a sus fans más jóvenes.

«Quiero darles un mensaje super importante aprovechando que hay hartos niños aquí (…) De corazón, no consuman drogas. Hablen lo que más puedan de eso. Si algún amiguito les ofrece, no la acepten y aconséjenlo de que eso no le hace bien», expresó durante su show ganándose los aplausos de los presentes.

¿Cuál fue su real motivación?

En conversación con LUN, el joven artista urbano de 22 años habló más en profundidad de este tema y entró en detalle sobre su experiencia personal con las drogas.

«Quería aprovechar que harta gente ahora me está viendo para dejar un mensaje positivo. Si el día de mañana no llegara a hacer más música, espero haberle cambiado la mente a algún niño», aseguró Pailita durante la entrevista respecto a uno de sus momentos viralizados en las redes.

Además, contó la historia de uno de sus hermanos que sufrió por las drogas. Él es Sebastián Alvarado, de 27 años y que desde 2019 cumple una condena de 18 por robo con homicidio. «Él cometió ese error por las drogas. Estuvo internado como diez veces en un centro de rehabilitación. Siempre he dicho que la droga mata», continuó.

Asimismo, el interprete de «Par de Veces» contó que vio todos los problemas que trae las drogas desde cerca y que eso le mostró el camino correcto. «Vi tantas cosas y no me gustaría que otros niños pasen por lo mismo. Para cualquier hijo, ver llorar a una mamá debe ser una de las peores cosas en la vida», declaró Pailita quien también aseguró que su hermano y su madre están orgullosos por los mensajes que él entrega contra las drogas.