«Guardemos las pistolas»: Pailita sacó aplausos tras enfrentarse a un complejo momento durante su show

No es la primera vez que Pailita frena su show por algo en particular. Hace un par de días lo hizo con un objetivo importante; entregó un mensaje importante contra las drogas durante su show en el Brick Trap Festival de Talca. Pero ahora no fue por algo que sea digno de aplaudir.

Pailita tuvo que interrumpir su presentación después de que algunas de las personas que asistieron a su show en Coronel, sacaron pistolas arruinando todo el ambiente que había mientras cantaba el interprete de «Ultra Solo».

Arriesgó su vida

«Hermano mío guardemos las pistolas cu… por fa mis chanchitos lindos», lanzó de entrada con preocupación el artista urbano ante la compleja situación que estaba ocurriendo durante su presentación.

Además, el joven de 22 años continuó diciendo «por favor mi gentecita tranquila. La idea es que si llegamos bien a aquí, que lleguen bien a la casita igual cuando termine el evento. Los quiero mucho», agregó.

El video alcanzó 2 millones 700 mil reproducciones a través de TikTok, subido por un usuario de nombre de Daniel Fernández. Además, el mismo internauta colaboró subiendo más registros del evento en Coronel.

«Pailita solo venía a cantar y resultó que llegó a arreglar el sonido», escribió Fernández evidenciando problemas de sonido durante la función musical, donde el mismo artista urbano tuvo que colaborar en la solución del problema.

Sacó aplausos

A través del mismo registro viralizado, destacaron la forma de dialogar que tuvo Pailita con el publico y sus cualidades que lo han llevado a ser de los artistas urbanos más queridos del momento.

«Me encanta su humildad y tenía razón, la idea es pasarla bien», «Dijo mis chanchitos lindos? me muero», «Más artistas con el mismo racionamiento de Pailita, por favor», «No lo conozco pero por fin alguien consciente, un aplauso», comentaron algunos de los usuarios mediante la publicación viralizada.

Cabe señalar que según informó la cuenta de Instagram Trap2daycl, al evento estuvo el reconocido cantante nacional, Cris MJ, quien salió rápidamente del lugar para resguardar su seguridad.