¿Volvió El Rey León? El comentado encuentro entre Mauricio Pinilla y Coté López

Mauricio Pinilla remeció el mundillo de la farándula en el año 2007, cuando se dio a conocer que habría llegado tarde al bautizo de su hija. Todo porque estaba en la casa de María José «Coté» López, quien ese momento ya era esposa del «Mago», Luis Jiménez.

Todo se calentó aún más, después de que Daniela Aránguiz, la esposa del también «mago», Jorge Valdivia; salió a decir que ambos estaban juntos viendo «El Rey León». Y el mismo Pinigol, convocó una recordada conferencia de prensa donde confirmó que estaba con Coté López. Pero ella era la que debía que dar explicaciones a su marido, porque él estaba soltero en ese momento.

«Porque como dice el dicho popular, un caballero no tiene memoria», dijo en ese momento Mauricio Pinilla.

¿Volvió El Rey León?

Este pasado fin de semana se realizó una de las clásicas transmisiones de Sergio Rojas y Hugo Valencia, «Qué te lo digo»; uno de los cahuines principales era claramente el de Pinigol y Coté.

En un comienzo, el panelista de Me Late Prime aseguró que habían sido vistos juntos en el Bar Alonso, mismo lugar en el que coincidió Mauricio Pinilla con Gala Caldirola.

Cuando veo a Mauricio Pinilla de TT es inevitable recordar esto pic.twitter.com/cK0Mjv7Jq7 — P.👸🏼💚 (@_pia_o) December 23, 2018

«Efectivamente esto sucedió el martes pasado, donde Mauricio Pinilla llegó a eso de las nueve de la noche a carretear, porque como ustedes saben él está muy lanzado a la vida (…) entiendo que lo estaba pasando muy muy bien», aseguró el experto en farándula según reportó Fm Dos.

A eso de las 23.00 horas habría llegado Coté López, lo que habría «descompuesto» totalmente a Pinigol. «Ella toma conocimiento de que Mauricio se encontraba en el lugar y dice: ‘me importa nada, no me voy a retirar ante la presencia de él. No tengo ninguna intención de abandonar el lugar, ni compartir con él porque me desagrada profundamente'», agregaron.

El mismo Sergio Rojas detalló también que Coté López que no ha hablado mal de Pinigol, pero si le desagrada como persona. Mientras que Mauricio Pinilla al verla llegar al lugar, decidió retirarse a los pocos minutos.