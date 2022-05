«Al fin puedo contarles»: Yamila Reyna anunció que tendrá que someterse a compleja cirugía

Yamila Reyna preocupó a todos sus seguidores a comienzos de este año. Todo después de anunciar a sus seguidores que debe someterse a una operación, porque la actriz sufrió la rotura de sus dos implantes mamarios.

Pero durante el inicio de esta semana contó la buena noticia a sus fanáticos a través de su Instagram; encontró al doctor que se hará cargó de esta compleja intervención quirúrgica.

¡Llegó la buena noticia!

«Al fin puedo contarles!!! Terminó una larga y extenuante búsqueda para mi operación reconstructiva de mamas. No fue fácil ya que es una operación grande debido al rompimiento que existen en ambas mamas», expresó la también comediante trasandina en su red social.

Igualmente, la actriz continuó diciendo: «Busqué mucho, escuché, analicé no solo precios (que no es menor) sino también profesionalismo y sobre todo calidad humana, y por eso elegí al @dr.joseluismonardez… Ahora solo queda esperar que llegue la fecha y les iré contando todo, solo me queda por aconsejarles que NO se dejen estar, como lo hice yo».

«Si les duele o molesta algo en alguna de sus mamas, acudan inmediatamente a un profesional. Envíenme todo su amor que lo voy a necesitar. Y aunque no quieras, te lo digo igual @mariela_sotomayor gracias totales, te quiero!», cerró Yamila Reyna en el registro junto al médico, y agradeciendo a la panelista de Me Late Prime y amiga cercana.

Apoyo unánime a la actriz

La comediante argentina recibió todo el apoyo, tanto de algunos de sus más de 500 mil seguidores de Instagram, cómo también de algunas de sus amigas famosillas.

«Todo saldrá perfecto», expresó Antonella Ríos en una de las decenas de comentarios de la publicación. «Va a salir todo bien amiga y ahí vamos a estar para llevarte el mojito con bombilla a la boca», agregó la actriz Begoña Basauri en tono de broma, entregándole todo su apoyo a su colega y amiga.