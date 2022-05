«De Tú a Tú»: María José Quintanilla será la nueva invitada de Martín Cárcamo

Este domingo, en un capítulo estreno, en de “De tú a tú”, Martín Cárcamo conversará con la cantante María José Quintanilla, quien en un franco diálogo contará sus inicios en la música, recorrerá su carrera profesional y revelará dolorosos momentos de su vida personal. Una edición no exenta de risas y con instantes de mucha emoción que llevarán a la animadora hasta las lágrimas.

La artista se reunirá con Martín en la Escuela Ramón Freire de la comuna de Maipú, donde María José cursó sus años de enseñanza básica, aquí recordará a entrañables profesores y hablará del duró “bullying” que sufrió durante sus primeros años de colegio.

Por otra parte, por primera vez, la cantante contará que está en pareja y muy enamorada, “es rico sentirse cómoda, tranquila y relajada… llevo más de tres años”. En relación a esto, conversará sobre la maternidad, revelando que, para ella, es un tema complejo: “Me da susto la maternidad… uno tiene que separarse un poco de lo laboral y lo laboral, todo este tiempo, ha sido mi gran hijo, me siento un poco egoísta”.

Además, María José desclasificará los momentos que vivió en Cancún, cuando fue invitada por el propio cantante mexicano Juan Gabriel para cantar con él.

“De tú a tú”, un nuevo episodio este domingo 15 de mayo, después de “Tele13 Central” por las pantallas de Canal 13.

Martín Cárcamo con Luis Fonsi

El pasado domingo, en “De tú a tú”, Martín Cárcamo viajó a Miami para tener una conversación con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. El artista aprovechó la ocasión para hablar de su vida familiar, su infancia, y revelar sus aciertos y sus grandes dolores.

El intérprete de “Imagíname sin ti” desclasificó la historia de su familia. Oriundos de Bayamón, Puerto Rico, sus padres decidieron un día mudarse a Orlando, Florida, con sus tres hijos para hacer un cambio en sus vidas.

Luis señaló a Martín Cárcamo que no demoró en darse cuenta que; por ser latino y no hablar inglés, iba a costarle vivir en ese país. “No fue fácil cuando llegué a Estados Unidos. Era otro sistema de educación. Yo hablaba muy poco inglés y me pusieron en un programa que se llamaba ESOL; una especie de proceso intermedio para ir aprendiendo inglés sin atrasarse en la escuela. Fue una especie de segregación. Ese fue mi séptimo grado y lo pasé muy mal”, confesó el cantante.

