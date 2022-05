Gary Medel se disculpa tras pelea con Seremi de Salud Metropolitana: «Se me soltó la cadena»

El «pitbull» rugió pero lamentablemente no en la cancha jugando por La Roja o por su equipo en Italia. Esto después de que unos funcionarios de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, no dejaran ingresar a Gary Medel al segundo concierto de Karol G en el Movistar Arena y posteriormente los increpó de una forma muy dura. Todo por no tener su Pase de Movilidad actualizado.

«Todo ciudadano necesita un pase de movilidad habilitado para poder ingresar a un evento bajo techo con aforo reducido. El Sr. Medel no mostró un Pase de Movilidad chileno válido. El respeto de la norma y de los otros es fundamental para nuestra convivencia social», respondió la cuenta de Twitter verificada de la Seremi de Salud Metropolitana después de la polémica viralizada y previo a las excusas entregadas por el jugador del Bologna.

Se le soltó la cadena al Pitbull

«Me equivoqué. Da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena. Pido disculpas a los afectados porque fue un momento de calentura pero nada justifica lo que pasó», inició Gary Medel a través de su cuenta personal de Instagram después de la polémica situación de la noche del pasado jueves.

Asimismo, el defensa de La Roja también expresó «de los errores se aprende y hoy me toca asumir, poner el pecho como siempre y reconocer que no estuve bien», añadió.

De la misma forma, el futbolista enfatizó en que él cometió un error al reaccionar de la forma que lo hizo con los funcionarios públicos. «Reitero mis disculpas a toda la gente y en especial a los funcionarios de salud que tanto han hecho en tiempos de pandemia por nuestro país», concluyó el pitbull a través de su red social en una publicación que tuvo reacciones divididas de sus millones de seguidores.