Marcianeke anuncia un cambio importante en su música: «No es lo mismo de siempre y ya lo verán»

Marcianeke sigue dando que hablar en la escena musical en Chile. Esto ya que a través de su Instagram, compartió un importante adelanto de uno de sus próximos lanzamientos musicales.

Pero lo importante de este nuevo tema, es que no será un sencillo cualquiera para el artista urbano.

¿Qué es lo nuevo que lanzará Marcianeke?

«Lo próximo ya está cerca mi gente nueva música y distinta. Bendiciones a mis leales seguidores y mis fanes hermosos», anunció Marcianeke a través de la publicación del adelanto del video musical de su nueva canción.

Además, a través de sus historias compartió el mismo registro con una serie de mensajes claro para aquellos que no creen esta novedad musical. «Lo próximo que viene a la calle. Me quiere y me odian. No es lo mismo de siempre y ya lo verán… porque ya decirles no sirvió. Todos los artistas tenemos un derecho a desahogarse», complementó de forma tajante el interprete de «Colores».

El oriundo de Talca reveló este importante mensaje, después de una serie de importantes estrenos recientes, apoyando nuevos talentos nacionales y su gran colaboración con L-Gante. Además, de asegurar hace un tiempo que ya vendría un cambio importante en su persona.

Ya no lo mirarán como el «drogadicto que canta»

A fines de abril, Marcianeke realizó un profundo desahogo a través de sus historias de Instagram donde apuntó a aquellos que tiran mala onda, sin pensar en las consecuencias de sus palabras.

«Toda esa mierda que tiran y comentarios que me dejan con ganas de mandar todo a la mierda, se la van a tragar porque van a quedar locos», señaló el destacado cantante urbano nacional.

Junto a ello, Marcianeke que su mal estado es consecuencia de los malos comentarios y no por la droga, tal como algunos aseguran. «Ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta (…) Ya viene más música por ahí», aseguró el interprete de «Toma» que recientemente aterrizó otra vez en Argentina.