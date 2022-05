«Me paré y me fui indignado»: La fuerte decepción amorosa que vivió José Antonio Neme

José Antonio Neme se ha transformado en un icono del matinal de Mega, Mucho Gusto. Ya sea por sus opiniones y/o mensajes deslenguados o cuando encara a distintas figuras políticas nacionales.

Pero también se caracteriza por sus distintas salidas del libreto, con su clásico estilo bueno para tirar la talla. Aunque en unas de sus últimas intervenciones, se confesó en medio de la discusión de la situación de una mujer que la «terminaron» mediante mensajes de WhatsApp.

En ese contexto, el animador aprovechó para revelar una decepción amorosa personal; que comenzó con unas salidas romanticonas durante un mes y que acabó de forma repentina.

El camino a la desilusión

«Un día me cita en un restaurante como en verano y me dice ‘oye, mira, yo no tenía presupuestado empezar a salir con alguien, esto pasó de repente y yo tengo un viaje planificado muy lejos, pero te quiero decir que me voy a ir pensando en lo que está pasando'», relató José Antonio Neme sobre este pinche que tenía.

Además, según consignó ADN Radio, el conductor del matinal reveló que estaba bien enganchado; pero que esta separación coincidió con un viaje que él tenía a Estados Unidos, por lo que la prometedora relación podría retomarse más tarde.

El triste regreso a Chilito

Pero lo más triste de la situación, es que en el regreso a Chile de ambos, la relación no fluyó de la misma forma e el hombre invitó a Neme con un objetivo inesperado.

«Me dice: ‘Yo te cité acá (…) para decirte que no hay química, no me generas mucho, yo para pololear con alguien tengo que sentir una pasión, quiero terminar esta situación y quise juntarme contigo para decírtelo en persona'», complementó sobre esta inesperada y fuerte decepción amorosa.

Aunque el animador valora que se lo haya comunicado en persona y no cómo el caso que estaba discutiendo de la mujer, él recordó que no reaccionó de la mejor manera en ese momento.

«Yo le dije, ‘¿Y para eso me citaste acá? Después que me levanto a las 5 de la mañana para leer las noticias. Tráigame la cuenta al tiro (…) Me lo podrías haber dicho por WhatsApp, para qué me citas a las 10 de la noche en un restorán, ¿estás loco?’. Me paré y me fui indignado», remató José Antonio Neme sobre su decepción amorosa, que al menos, no fue terminada por WhatsApp.