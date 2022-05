«No te voy a dejar solo»: Pailita apoya a Marcianeke y confirma nueva canción con él

Pailita viene de un excelente momento musical y personal. El cantante dejó atrás el episodios que bullying que vivió en redes sociales, después de que se viralizara una foto junto a su madre. Esto se confirmó después del excelente recibimiento del público en el pasado Super Smash, realizado en un Movistar Arena repleto el pasado 22 de mayo.

«Sus comentarios están escapándose de sus manos y no solo conmigo. Tomen conciencia, nosotros los artista tenemos que estar bien mentalmente para entregarles buena música, y ustedes no nos están apañando mucho con eso», señaló Marcianeke hace dos semanas en apoyo a Pailita tras los múltiples comentarios negativos. Ahora, le tocó al interprete de «Par de Veces» devolver el respaldo.

El «reencuentro»

Recordemos que Marcianeke no lo está pasando bien. Hace solo un par de días subió un video donde uno de los autos de su equipo tenía múltiples orificios tras varios impactos de bala. «Canto para que me recuerden si un día una bala me atraviesa, que les di felicidad en mis días de tristeza», expresó el interprete de «Ponte Pa’ Mi» tras el impactante episodio que tuvo que vivir el fin de semana pasado.

Pero los malos momentos los dejó atrás con buena música, ya que Pailita informó a través de sus historias de Instagram que se viene un «reencuentro» musical con Marcianeke, además de entregarle todo su apoyo.

«En las buenas y malas compañero. No te voy a dejar solo. Antes de la música somos personas. Todos cometemos errores y merecemos oportunidades para cambiar, y yo sé que tu lo harás manito. Hicimos un hit mundial bb», dijo Pailita a través de su red social agregando un foto del archivo de audio de su nueva canción con Marcianeke.

Cabe señalar que ambos cantante nacionales la rompieron a nivel nacional con el tema «Dimelo Má», que actualmente su más de 45 millones de vistas en YouTube y más de 55 millones de reproducciones en Spotify.