Tonka Tomicic es denunciada por sus vecinos otra vez: «tiene la embarrada»

Luego de su triunfal regreso a la televisión, Tonka Tomicic volvió de lleno a la palestra. Sin embargo, no por ser la animadora del programa de talentos «Starstruck»; sino por diferentes polémicas y conflictos con sus vecinos.

Y es que la semana pasada te contábamos como Ceclia Gutiérrez fue abordada por una mujer; quien afirmó que ya no soportaba tener a Tomicic de vecina.

En dicha ocasión, la señora reveló que: «todos los vecinos estamos aburridísimos, porque ella, en su búsqueda de privacidad, se le ocurrió plantar unos árboles gigantes. Resulta que nos tapó la vista, la ventana a todos los vecinos. Nosotros no vemos nada, ella quedó super cubierta».

«Hicimos denuncias y todo pero no pudimos ganarle. No sé qué abogados tiene ella… no pudimos ganarle y ella sigue con sus árboles gigantes». Además indicó: «Los vecinos estamos aburridos de ella porque además tiene gato. Nosotros no nos acercamos a su casa porque su marido es como brujo, nosotros le tenemos miedo así que no nos acercamos a ese hombre».

Nuevos reclamos contra la animadora

Y ahora, Gutiérrez arremetió nuevamente con Tomicic y su marido.Todo, luego de haber vuelto a hablar con la vecina que le contó la primicia en primera instancia.

La farandulera comenzó asegurando: “hablé con ella en la semana para saber qué era lo que había pasado y me decía que efectivamente estaban aburridos no solo por el tema de los árboles que plantó ella, sino que también por los inciensos”.

Luego Gutiérrez aseguró que le contaron que: “la Tonka prendé muchos inciensos, quedaba todo pasado y les cargaba el olor”. Además, la misteriosa vecina se quejó porque Tomicic «ponía unas banderitas tibetanas de adorno, pero a la semana parecen trapos viejos, entonces contaba que se veían horribles”.

Por otra parte, la periodista aseguró que Tonka también dejaba comida de sus gatos en los patios y eso les molestaba. En ese sentido, Gutiérrez señaló que Tonka tenía un patio pero que no era dueña del 100% del espacio. Explicó que era una figura muy rara que, si bien era “suyo”, en el fondo el jardín pertenece al edificio.

“La vecina me decía que ella (Tonka) es dueña del 80% de ese patio, no de todo, y que, además, tiene filtraciones en la piscina, que tiene la embarrada”, agregó la farandulera. Por otra parte, Gutiérrez reveló que la vecina le confirmó que todos los vecinos habían tenido un problema con el marido de Tonka, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Finalmente, según reportó Radio Concierto, la periodista concluyó: “Incluso vecinos del segundo piso se habían ido muchos porque estaban aburridos y no podían convivir con ella”.