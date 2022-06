Amenazan a Daniella Chávez con filtrar contenido íntimo y enviárselo a su hija

Daniella Chávez contó una compleja situación a través de sus redes sociales, después de exponer a un sujeto que la extorsionó.

La conejita Playboy aseguró que le están pidiendo dinero a cambio de no filtrar contenido íntimo de ella. Incluso, contó que el hombre la amenazó con enviárselo a su hija.

«Estoy tiritando de miedo, susto! Además de amenazarme y querer seguir sacándome dinero, también amenaza con subir mi contenido privado a todos y con enviarle a mi hija todo!! Otra noche sin dormir!», expresó la modelo nacional a través de su cuenta oficial de Twitter.

El complejo tema continuó con Daniella Chávez compartiendo un chat de Telegram, donde reveló el nombre del sujeto que la estaría estafando. «Dice que hackean, Roban contenido para divulgarlo para amenazar mujeres! Fantástico!», continuó diciendo la conejita Playboy.

Estoy tiritando de miedo, susto! Además de amenzarme y querer seguir sacandome dinero, también amenza con subir mi contenido privado a todos y con enviarle a mi hija todo!! Otra noche sin dormir! pic.twitter.com/6ZL4JXl2YD — Daniella Chavez (@daniellachavezc) June 15, 2022

Continua la pesadilla

Daniella Chávez siguió compartiendo la foto del sujeto que la estaría haciendo pasar un infierno y advirtiendo que si pasa alguna tragedia, el sería el responsable. «Si a mi niña le pasa algo, este señor es el culpable», manifestó la modelo chilena a través de su red social.

De la misma forma, la conejita Playboy compartió una actualización del terrible momento personal a través de su Twitter, donde le siguieron llegando preocupantes mensajes.

Al final el tipo que me esta amenzando dijo : Que la policía no hace nada y el está sobre todo lo de Internet! Dice que trabaja en redes y que la policía es pantalla en Chile, así que cague! Cualquiera está sobre la ley en Chile — Daniella Chavez (@daniellachavezc) June 15, 2022

«Al final el tipo que me esta amenazando dijo: Que la policía no hace nada y el está sobre todo lo de Internet! Dice que trabaja en redes y que la policía es pantalla en Chile, así que cagué! Cualquiera está sobre la ley en Chile», remató Daniella Chávez en una de sus recientes publicaciones sobre el caso que aún no se soluciona.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que le pasa algo similar a la modelo. Esto ya que hace solo un par de semanas, también le pidieron dinero a cambio de una supuesta foto «sugestiva» con el ex candidato presidencial, José Antonio Kast.