Antonella Ríos subió la temperatura con prendidas fotitos desde Miami

Antonella Ríos está de vacaciones pero no ha dejado de lado a sus seguidores de su cuenta de Instagram. Y es que la panelista de Me Late Prime se fue a descansar a gringolandia hace varios días, pero no dejó tirados a su millón de seguidores de la plataforma.

Esto ya que la actriz ha subido varias postales desde el país del norte, pero específicamente en las últimas horas subió los termómetros con varios osados registros.

Dejó a más de uno al borde de un paro cardiaco

Desde hace un par de semanas de semanas que Antonella Ríos ya está de vacaciones, pero en los últimos días la actriz dejó la patá en su cuenta de Instagram.

Fotitos en el museo de cera con la figura de Bad Bunny, registros frente al espejo y bikinazos al sol de Miami. Las publicaciones han amasado más de 50 mil corazoncitos y cientos de comentarios, que alabaron la escultural figura de la panelista de espectáculos de 47 años.

«Bellísima señorita»; «Como el vino»; «Tremendo flow»; «Hermoseando mi inicio»; «Wow una diosa divina»; «Impactante»; «Mamacita hermosa»; «Mijita linda»; «Regiaaa Antonella. La que puede, puede. Estas bella»; «Guapísima Anto», fueron algunas de los cientos de reacciones que marcaron la pauta en las publicaciones de Antonella Ríos.

La reciente complicación de Antonella Ríos

Antonella Ríos informó recientemente a través de sus historias de Instagram, que andaba circulando por internet un estafa asociada a su nombre; un «producto mágico para bajar de peso».

Ante esto, la panelista de Me Late Prime desmintió totalmente la falsa publicidad que afectaba a su imagen y potencialmente a varios de sus seguidores.

«Me han preguntado si yo promociono un producto para adelgazar. Simplemente, no conozco producto alguno mágico para adelgazar. No lo promociono y menos lo conozco. Eso es uso de imagen sin consentimiento para publicidad», explicó Antonella Ríos a través de su cuenta de Instagram.