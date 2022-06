«Aparece una sorpresita»: Rafael Araneda fue al médico por dolor de garganta y terminó operado

Durante la jornada de este domingo, Rafael Araneda sorprendió con su saludo por el Día del Padre; ya que compartió una postal en la que aparece en la cama de una clínica, aprovechando de revelar los motivos por los que ha estado desaparecido en el último tiempo.

«Hola a todos!!! Lo primero es desearles un feliz día del padre. Les cuento de mi ausencia en @enamorandonosusa y en @radiopudahuel» comenzó escribiendo el comunicador en el posteo donde se le ve sonriente.

La operación de Rafael Araneda

Siguiendo por esta línea, Rafael Araneda relató que: «Ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar».

«Y ya…ayer al quirofano y todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios. Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo, por alguna condición de mi sistema y producto mis hiperalergias, q esto se repitiera con los años» continuó.

Para cerrar, Rafael Araneda comentó que «y así fue… Y aquí vamos… agradecido de estar mejor en poco tiempo , adolorido pero bien, super bien atendido, y rodeado de cariño… Esto es sólo para que sepan por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo. Feliz Domingo!!!».

Al poco tiempo de compartir la publicación, el locutor de Radio Pudahuel, recibió más de 21 mil me gusta y decenas de mensajes, deseándole que todo salga bien con su recuperación.

«Pronta recuperación para ti»; «Feliz día del Padre Rafa , recupérate pronto , eres el mejor»; «Pronta recuperación Rafa , serán pocos días , y a seguir brindando amor»; «Recupera Rafita»; «pronta y buena recuperación»; «Recuperate bien Rafita» y «Que te mejores pronto» es parte de lo que le escribieron.