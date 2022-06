Britney Spears y Madonna recrean icónico beso después de 19 años

Britney Spears la rompió en los últimos días después de la revelación de su matrimonio con el modelo iraní de 28 años, Sam Asghari. Asimismo, la ceremonia parecía no comenzar debido a que el ex esposo de la Princesa del Pop, Jason Allen Alexander, quiso arruinar la fiesta; pero no lo logró.

El abogado de la cantante, Mathew Rosengart, presentó cargos contra la ex pareja de Britney Spears (con quien duró casada solo 55 horas), por allanamiento de morada, vandalismo y dos agresiones al personal de seguridad de la boda.

Pero todo continuó de forma normal y se concretó la boda de la cantante y el también actor, Sam Asghari, donde asistieron varias amigas famosas de Britney Spears; Paris Hilton, Kathy Hilton, Drew Barrymore y Madonna. Con esta última aprovechó la instancia e hizo retroceder 20 años a los fanáticos del pop, con una postal para el recuerdo.

La recreación de un icónico momento de la música pop

Volvamos a atrás en el tiempo, específicamente a los MTV Video Music Awards del año 2003. En esa presentación, Christina Aguilera compartió un icónico beso con Britney Spears y Madonna. Este momento se repitió en la boda de la Princesa del Pop durante la recepción del tan esperado evento.

Así lo reportó Concierto, que rescató la foto donde se muestra a Spears y Madonna inclinándose para recrear un icónico beso después de 19 años. Allí, Britney Spears aparece con minivestido rojo corto, uno de los tres vestuarios que ocupó durante su día especial. Mientras que Madonna, de 63 años, se lució con un vestuario colorido.

Ambas estrellas de la música son amigas desde hace mucho tiempo. Incluso colaboraron en el hit lanzado en el año 2003 y titulado «Me Againt The Music».

Asimismo, y según lo dijo Britney Spears hace 19 años a CNN, no esperaba que fuera tan largo su beso con Madonna. «Nunca antes había besado a una mujer», expresó la Princesa del Pop asegurando que no lo haría de nuevo, aunque quizás con Madonna. Y así fue, en el tercer matrimonio de Britney Spears, recreando un icónico momento.