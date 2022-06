«Ahora sigan defendiendo lo indefendible»: Marcianeke acusa a su ex pareja de planear robo en su contra

Marcianeke sigue rompiéndola en su carrera musical después de su éxito rotundo del 2021. Por otro lado, ha vivido momentos complejos en las últimas semanas.

Hace un par de semanas, el cantante realizó una transmisión en vivo en su Instagram. Matías Muñoz (alias Marcianeke) se desahogó entre lágrimas por el bullying cibernético recibido en el último tiempo, además de anunciar nueva música.

El artista urbano sigue sacando nuevas canciones y así lo hizo recientemente con su nuevo tema «Calle y Pistola». Aunque este lanzamiento se vio manchado por una compleja discusión en redes sociales con su ex pareja, Anaís Vilches.

Violencia en la relación y supuesto intento de robo en su contra

Durante la tarde de este jueves 9 de junio, la ex polola de Marcianeke subió un meme haciendo referencia a una ex pareja. Todos en las redes apuntaron al interprete de «Dimelo Má», incluso la madre del mismo cantante.

Todo escaló e hizo que Anaís Vilches se defendiera y Marcianeke saliera a exponer una grave situación en su antigua relación; ella lo había golpeado y el artista urbano subió las consecuencias a su red social.

«#niunomenos ahora sigan defendiendo lo indefendible», inició Marcianeke a través de sus historias antes de subir otra supuesta prueba contra su ex polola; habría planeado un robo en su contra.

El audio fue rescatado por la cuenta de Instagram «cachaguarealityy«, donde Anaís Vilches sería cómplice del delito en contra del interprete de «Colores». «Tengo 80 millones ahí, que tu, yo y el óscar podemos rescatar», dijo supuestamente al ex pareja del cantante en el audio incriminatorio.

«No pienso darte más pantalla, pero tampoco quedarme más callado. Dejaré esto aquí y se termina el tema. Y el malo fui yo?», expresó Marcianeke en la serie de historias que publicó de los audios.

Mientras que Anaís Vilches también respondió a través de su Instagram, admitiendo que hizo cosas malas en su pasado. «Mi gente, esos audios son hace más de 5 meses y lo hice de pura R y hable puras weas ‘enclonada’. No me da vergüenza admitir nada, todos cometemos error», respondió la ex pareja del cantante chileno.

Por otra parte, la chiquilla aseguró que afectó mucho el tema a su madre. Además, indicó que también recibió violencia física y psicológica.