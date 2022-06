«Es completo, pero que buen as»: Las redes estallan con foto de Denise Rosenthal comiéndose un tocomple

Denise Rosenthal ha estado en la palestra pública en muchas ocasiones durante las últimas semanas. Primero encendió las alarmas después de casarse de forma privada con el también cantante, Camilo Zicavo.

Además, ha hecho distintas funciones en nuestro país donde una de las más destacadas fue su sorpresiva aparición en el «Super Smash». Festival urbano donde apareció de forma inesperada en la presentación de Flor de Rap.

De la misma forma, la interprete de «Lucha en Equilibrio» también es protagonista en las redes sociales, subiendo distintos registros a su TikTok y diversas postales a su cuenta personal de Instagram, con más de tres millones de seguidores.

Aunque su última viralizada aparición en la plataforma sociales no fue en ninguna de estas redes, sino que a través de Facebook y en una curiosa «página de completos», generando todo tipo de comentarios.

Hubo cientos de reacciones en la foto casual

«Felipon Conmol nos mandó esta tremenda foto de @deniserosenthal disfrutando un tocomple 👏🏻🌭», escribieron desde la página «cómete un completo», un sitio dedicado a subir distintos registros del clásico alimento a nivel nacional.

En la foto aparece Denise Rosenthal; a punto de darle un mordisco a un completo, de espalda y en la noche. La postal generó cientos de reacciones y fue compartida en muchas ocasiones, más que el habitual de publicaciones subidas por la página de Facebook.

«Mijita por qué no me lleva preso pa’ que se coma un completo»; «Para todos los que comentan que le falta vienesa para mí que no tienen ni la mitad de ese completo»; «Es completo, pero que buen as»; «Que ordis»; «los medios panes»; «Si la encontraba la más mina de chile y más encima completera. La amo», «Tomate increíble, Palta increíble, Mayo increíble…», fueron algunos de los comentarios (en algunos casos pasados para la punta) de la viralizada foto de la cantante nacional.