Se puso la «420»: Snoop Dogg le sube el sueldo a su «enrolador» privado debido a la inflación

La situación actual de la economía a nivel mundial ha impactado a varios países. Ya sea por la pandemia del Coronavirus que viene generando consecuencias negativas desde su estallido en China en el año 2019. Mismo caso ocurrió con la invasión de Rusia a Ucrania, y su impacto social y económico en el mundo.

Es debido a eso, que el reconocido rapero Snoop Dog, uno de los artistas de hip-hop más exitosos en el «Gangsta rap», quiso colaborar con uno de sus trabajadores en esta compleja situación actual; el encargado de «enrolar» sus cigarros de marihuana.

El músico estadounidense «se puso la 10» con su trabajador privado y debido a la inflación que hay actualmente, decidió subirle el sueldo.

Recordemos que en el año 2019, según señaló Los 40, fue cuando el interprete de «Young, Wild and Free» contrató a una persona para que realizara de forma profesional todos los cigarros que él se fumaba.

Pero aunque algunos no lo crean, de verdad que es profesional. Tanto que al punto de que ese trabajo tiene su nombre corporativo; «P.B.R.: Professional Blunt Roller», según sus siglas en inglés. Mientras que traducido al español, tiene el nombre de «Enrolador Profesional de Porros de Marihuana».

Pero yéndonos a los números concretos del sueldo que habría estado ganando este trabajador antes del impacto económico, se hablaba entre 40 mil y 50 mil dólares al año. Esto llevado a pesos chilenos, la cifra anual ascendería sería entre 33 y 42 millones de la divisa nacional.

Sin embargo, a pesar de que Snoop Dogg no detalló cuál es el nuevo salario de su «enrolador profesional», a través de un reciente tweet en su cuenta oficial, detalló que el monto subiría debido a la inflación.

Inflation. Their salary went up!! https://t.co/BCtOVHMN4W

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) June 7, 2022